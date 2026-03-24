Minerd e Inefi capacitan a más de 300 docentes con Taller de Actualización Curricular

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física (Inefi), Alberto Rodríguez Mella, junto al director docente Orlando Taveras y otros funcionarios, posa con los 300 participantes en el Taller de Actualización Curricular, que se inició este martes en Juan Dolio. ( FUENTE EXTERNA )

Con la participación de más de 300 docentes de educación física, el Ministerio de Educación (Minerd) y el Instituto Nacional de Educación Física (Inefi) iniciaron este martes el "Seminario de Actualización Curricular", con el objetivo de actualizar y fortalecer el currículo educativo como eje fundamental para elevar la calidad de la enseñanza en el sistema educativo nacional.

El acto de apertura de la jornada formativa, que se extenderá por tres días, estuvo encabezado por Alberto Rodríguez Mella y Orlando Taveras, director ejecutivo y director docente del Inefi, respectivamente.

Durante su discurso, Rodríguez Mella explicó que el propósito del encuentro es presentar los lineamientos generales, metas y alcances del taller, promoviendo la integración y el compromiso del equipo base responsable de implementar las jornadas de actualización curricular de verano, en articulación con la Dirección General de Currículo.

"El fortalecimiento del currículo no es solo una tarea técnica, sino un compromiso con la calidad y la equidad educativa. Desde el Inefi trabajamos para que cada técnico y cada docente cuente con las herramientas necesarias que garanticen una educación física actualizada, inclusiva y alineada a las demandas del presente y del futuro", expresó Rodríguez Mella.

De su lado, Taveras destacó que el taller busca fomentar un espacio de reflexión, intercambio de ideas y alineación estratégica entre autoridades educativas, técnicos y participantes, que contribuya a la consolidación de prácticas pedagógicas innovadoras, inclusivas y orientadas al desarrollo integral de los estudiantes.

Indicó que la jornada constituye una acción estratégica de articulación entre el Viceministerio de Servicios Técnicos y Pedagógicos y el Inefi, orientada a estandarizar los criterios de supervisión y acompañamiento técnico.

"El enfoque se centra en la adecuación curricular y en la implementación de la Ordenanza 04-2023, garantizando que los técnicos nacionales lideren con éxito la replicación de los procesos en el territorio. Buscamos que dominen las herramientas metodológicas, el marco normativo de evaluación y las nuevas líneas de intervención, como Steam y Escuela Abierta y Activa, para asegurar una gestión curricular coherente y efectiva en el año escolar 2025-2026", puntualizó Taveras.

Temas y ponentes del evento formativo

En el acto inaugural también se destacó la presencia del director ejecutivo del Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (Ideice), Dr. Jesús Ant. Andújar.

Desarrollo del evento formativo

En la jornada de este martes, el objetivo principal fue fortalecer el rol ético del técnico y profundizar en la comprensión de los énfasis curriculares vigentes, mediante las exposiciones de los maestros Taveras, Nelson Acevedo, Sandy Portorreal, Francis Sanó y Carlos Indalecio.

Este miércoles se abordarán los puntos críticos, Steam y desempeño técnico, a cargo de los expositores Adalina Batista, Rodolfo Ventura, Rafael Iván Gómez, Víctor Cruz, Francis Sanó, Carlos Indalecio y Uriel Díaz.

El jueves 26, día de cierre, se desarrollarán temas relacionados con la proyección institucional y Escuela Abierta, con las ponencias de los maestros Antonio Petilú Belén, Mariel Olivo, Adelina Batista, Anazario Rodríguez y Rafael Iván Gómez.