Celebran la tercera edición del United Capital Pádel Tour

Joelle Schad y Chandra Capozzi ganadoras de la Primera categoría de la etapa inicial del UCPT reciben su premio ( FUENTE EXTERNA )

Se celebró durante el fin de semana del 19 al 22 de marzo la primera parada de la tercera edición del United Capital Pádel Tour (UCPT), torneo avalado por la Real Federación Dominicana de Pádel.

La competencia reunió a más de 220 jugadores de todo el país en cinco niveles de desempeño en categorías masculinas y femeninas, según lo establecen los lineamientos de los torneos federados en el país.

En esta primera parada del año los campeones fueron:

Masculino

* 1era Categoría: Juan Bisonó y Javier Lucero

* 2da Categoría: Luis Delgado y Oliver Fiallo

* 3era Categoría: William Reinoso y César Rodríguez

* 4ta Categoría: Manuel Paniagua y Pedro Vitoriano

* 5ta Categoría: Raúl Pujols y Javier Vargas

Femenino

* 1era Categoría: Joelle Schad y Chandra Capozzi

* 2da Categoría: Irene Sánchez y Valeria Santana

* 3era Categoría: María Isabel Gonzalez y Rebeca Yunen

* 4ta Categoría: Liza Palacios y Natalia Camarena

* 5ta Categoría: Caroline Guerrero y Skarlet Reyes

"United Capital Pádel Tour es más que un torneo; es comunidad, es pasión por un deporte que continúa ganando terreno en la sociedad dominicana. Nos llena de satisfacción ver cómo, en cada edición, los jugadores evolucionan, elevan su nivel competitivo y avanzan de categoría", expresó Marta Betances, vicepresidente ejecutivo de United Capital.

La actividad contó con una buena asistencia de público durante los cuatro días de competencia y esperan con ansias la celebración de la segunda parada que será celebrada en mayo en de Santiago de los Caballeros, la tercera en octubre en Punta Cana y el cierre en noviembre en esta ciudad.