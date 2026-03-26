Federación de Boliche Dominicana celebra asamblea General 2026

La Febodom celebró su asamblea general del 2026 en las instalaciones del Sebelén Bowling Center ( FUENTE EXTERNA )

La Federación de Boliche Dominicana (Febodom) celebró con gran éxito su asamblea general ordinaria, en la que se presentaron el informe del presidente, así como el informe financiero del pasado año.

En la actividad se presentó además el presupuesto y calendario de actividades para el 2026, que fue aprobado a unanimidad por los presentes.

La asamblea fue celebrada en el Salón Split Café del Sebelén Bowling Center, con la participación de los miembros de la asamblea, y los miembros del ejecutivo de Febodom.

Preparativos para los eventos internacionales de boliche

Los directivos de la institución que rige el deporte del boliche en el país, informaron que para este 2026 nuestro país será sede de dos campeonatos previos a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, evento donde la disciplina tiene 12 atletas clasificados con expectativas de lograr varias medallas y la clasificación a los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Los eventos mencionados son un Campeonato Iberoamericano y un Campeonato centroamericano y del Caribe.

"Tendremos un año de muchas actividades, y para eso fueron aprobados un poco más de 12 millones de pesos", manifestó el Ing. José Traverso tesorero de la Febodom.

"Todo fluyó muy bien, con muchas metas por lograr para este 2026, con el firme compromiso de todos, de trabajar unidos para así lograrlo", agregó Traverso.