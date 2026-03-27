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accidente automovilístico Tiger Woods
accidente automovilístico Tiger Woods

Tiger Woods, involucrado en otro accidente automovilístico en Florida

El accidente ocurrió en Jupiter Island, donde reside Woods, y las autoridades aún no han proporcionado información sobre su estado de salud tras el incidente

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    Tiger Woods, involucrado en otro accidente automovilístico en Florida
    La superestrella del golf Tiger Woods (FUENTE EXTERNA)

    La superestrella del golf Tiger Woods se vio involucrada este viernes en otro accidente automovilístico, ocurrido esta vez en el estado de Florida, informaron medios de prensa estadounidenses citando a autoridades locales.

    Las autoridades no detallaron de forma inmediata el estado de salud de Woods tras el incidente, registrado en Jupiter Island, el área donde reside el golfista, informó la cadena ABC.

    La Oficina del Sheriff del condado de Martin no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

    Antecedentes del historial de accidentes de Tiger Woods

    • Una conferencia de prensa para ofrecer detalles del percance está programada para las 17H00 locales (21H00 GMT).

    Woods, de 50 años, sufrió un grave accidente automovilístico en California en 2021 que le dejó graves secuelas en la pierna derecha.

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