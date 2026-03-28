Cabarete listo para recibir la edición XVIII del Voleibol Playero Semana Santa 2026

Momento de acción de la competencia del 2025. ( FUENTE EXTERNA )

Cabarete recibirá a los jugadores que participarán en el XVIII Torneo de Voleibol de Playa "Semana Santa 2026", previsto para iniciar el próximo viernes con más de 200 mil pesos en premios.

En la justa tomarán parte más de 20 tríos en cada rama de gran parte del país, principalmente de Puerto Plata, Santiago, San Francisco de Macorís, La Vega, Bonao, Santo Domingo, Mao y la provincia Hermanas Mirabal en las ramas femenina y masculina.

José (Yeyé) Aybar, organizador del evento, informó las competencias iniciarán el Viernes Santo a las 9:00 de la mañana y concluirá el sábado en horas de la tarde con el apoyo logístico del alcalde de Cabarete, Freddy Cruz.

Aybar destacó que el equipo campeón en la rama masculina será galardonado con 75 mil pesos, 40 mil el segundo y 20 mil el tercero.

En el torneo de las damas, el trío que conquiste el primer lugar se alzará con 35 mil pesos, el segundo con 25 mil y el tercero se quedará con 15 mil.

Los grupos

Yinet –Yoshira—Cruz, directora técnica del certamen, explicó en la rama femenina los conjuntos estarán divididos en dos grupos, mientras en la masculina será con tres grupos.