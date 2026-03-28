El Inefi masifica el baloncesto 3x3 con el inicio del Festival Metropolitano de Basket Femenino 2026

Momento de acción del Festival de Baloncesto 3x3 organizado por Inefi ( FUENTE EXTERNA )

Con el objetivo de masificar el baloncesto 3x3, el Instituto Nacional de Educación Física (Inefi) inició este viernes el Festival Metropolitano de Basket Femenino en la modalidad urbana.

La justa se celebrará hasta el próximo domingo en la cancha del Parque Eugenio María de Hostos y en el que participan 24 equipos de la categoría U15 de esta capital.

El certamen, de esta dinámica modalidad baloncestística, fue inaugurado por el director ejecutivo del Inefi, Alberto Rodríguez Mella, quien destacó que el objetivo es incentivar el baloncesto 3x3 en su modalidad urbana, especialmente en marzo, cuando se celebra el "Mes de la Mujer".

La competencia promueve la participación activa de niñas, adolescentes y jóvenes en este deporte.

"Este es un evento recreativo y deportivo, pero principalmente familiar, al que vienen a apoyar los amigos y familiares de las niñas y adolescentes que participan, por lo que debe realizarse cada año, convirtiéndose en una tradición familiar", expresó Rodríguez Mella.

Cronología del Festival Metropolitano de Basket Femenino

Al concluir su discurso, Rodríguez Mella insistió en que la fusión "educación más deporte es la fórmula ganadora" para que los jóvenes continúen desarrollándose y se conviertan en ciudadanos de bien.

Jornadas de juegos

Previo al inicio de la justa, la atleta Naisha Espejo tomó el juramento de las participantes, exhortándoles a competir con gallardía, disciplina y respeto.

En la jornada de este viernes se jugó la fase de grupos, en la que los 24 equipos, distribuidos en ocho grupos de tres tripletas.

Durante la jornada del sábado se desarrollará la jornada de cuartos de final, para lo cual se aplicará la norma de "muerte súbita".

El domingo, día de cierre, se desarrollará la última fase, en la que se disputarán las semifinales y la final del torneo.

Personalidades asistentes

En el acto inaugural estuvieron el director de la Regional 15 de Educación, Eddy Chávez; el director técnico del Inefi, Eddy González; el comandante del Departamento C9, coronel Edgar Bidó Sánchez; así como el presidente y vicepresidente de la Federación Dominicana de Baloncesto, Rafael Uribe y Junior Páez, respectivamente.

Detalles sobre la modalidad baloncesto 3x3

Sobre la modalidad baloncesto 3x3

El baloncesto 3x3 se ha consolidado como la versión más dinámica y urbana del deporte del aro y el balón, trascendiendo las canchas de los barrios y llegando incluso a los escenarios olímpicos.

A diferencia del juego tradicional, se disputa en media cancha, con tres jugadores por equipo y un solo aro. Esta modalidad destaca por su velocidad, ya que los equipos tienen apenas 12 segundos para lanzar al canasto, lo que garantiza una acción constante que atrapa la atención del espectador desde el primer momento.

Una de sus características más emocionantes es su sistema de puntuación y la regla de la "muerte súbita".

Las canastas dentro del arco valen un punto y las de larga distancia, dos. Los partidos duran solo 10 minutos, pero terminan de inmediato si un equipo alcanza los 21 puntos antes de que se agote el tiempo.

Más allá de la competencia, el 3x3 es un espectáculo diseñado para integrarse en el corazón de las ciudades, al requerir menos espacio y personal que el baloncesto de cinco contra cinco.

Los torneos suelen celebrarse en plazas públicas y lugares emblemáticos, acompañados de música y un ambiente festivo. Es una disciplina inclusiva y accesible que permite a los jóvenes talentos mostrar su habilidad individual, mientras fomenta el trabajo en equipo en un formato moderno y altamente entretenido.