Remozan canchas para torneo de voleibol playero en Hato Mayor en su 30 aniversario

El torneo de voleibol es uno de varios eventos deportivos que se celebrarán durante el Festival Deportivo. ( FUENTE EXTERNA )

Las canchas de arena que acogerán la celebración del 30 aniversario del Torneo de Voleibol Playero del Festival Deportivo Hato Mayor-Vicentillo están siendo sometidas a un proceso de remozamiento integral, con el objetivo de garantizar condiciones óptimas para atletas y espectadores.

La justa, programada para los días 3, 4 y 5 de abril en el Rancho Doña Callita, contempla trabajos de nivelación del terreno, renovación de la arena, mejoras en accesos, iluminación, áreas técnicas y espacios destinados al público, en procura de ofrecer instalaciones modernas y seguras acordes con la magnitud del evento.

El presidente del comité organizador, Rubén Darío Cruz Ubiera, destacó que la gala conmemorativa marcará un momento especial en la historia del torneo, al reconocer su trayectoria como uno de los eventos deportivos, recreativos y comunitarios más relevantes del país durante las últimas tres décadas.

La edición 2026 estará dedicada al ministro de Turismo, David Collado, en reconocimiento a su gestión en el impulso del turismo en la República Dominicana.

En ese sentido, el dirigente Rubén Toyota subrayó el impacto económico del torneo, señalando que el turismo deportivo dinamiza sectores como el comercio, el transporte y la gastronomía en Hato Mayor y el distrito municipal San Francisco Vicentillo.

El torneo de voleibol playero ofrecerá una bolsa de premios superior a los RD$3 millones, mientras que el festival en su conjunto superará los RD$5 millones en premiaciones y los RD$8 millones en inversión general, con un impacto positivo en la economía local y el turismo interno.

Además del voleibol, el Festival Deportivo Hato Mayor-Vicentillo incluirá competencias de dominó, softbol, billar, ajedrez y juego de damas, junto a la Feria Recreativa para Personas con Discapacidad, reforzando su carácter inclusivo y multidisciplinario.

El comité organizador informó que el evento registra una alta participación, con equipos inscritos en categorías como Libre Masculino, Súper Máster Masculino, Máster Masculino y Femenino, así como divisiones regionales, lo que evidencia el crecimiento sostenido del torneo y su alcance a nivel nacional.

Pie de foto:

Obreros trabajan en el remozamiento de las canchas de arena que servirán de escenario al torneo de voleibol playero, previsto del 3 al 5 de abril en el Rancho Doña Callita. (Fuente externa)