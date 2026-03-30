Keniano Korir, exganador del maratón de Nueva York, suspendido por dopaje

El atleta keniano Albert Korir, ganador del prestigioso maratón de Nueva York en 2021, fue suspendido durante cinco años tras admitir haberse dopado, informó este lunes la Unidad de Integridad del Atletismo (AIU, por sus siglas en inglés).

Korir, de 32 años, dio positivo por una forma sintética de eritropoyetina (EPO), que estimula la producción de glóbulos rojos, en controles fuera de competición realizados en Kenia en octubre de 2025.

La AIU señaló que a Korir se le concedió una reducción de un año respecto a la suspensión inicial de seis años "en base de una admisión temprana y la aceptación de la sanción".

Su suspensión de cinco años comenzó el 8 de enero de 2026, fecha en la que fue suspendido de forma provisional, hasta el 7 de enero de 2031.

Korir ganó el maratón de Nueva York en 2021 con un tiempo de 2h 08min 22s y quedó tercero en 2023 con una mejor marca personal de 2:06:57.

También ganó el maratón de Ottawa en 2019 y 2025.

Contexto de la sanción

La sanción a Korir llega casi seis meses después de que su compatriota Ruth Chepngetich, actual plusmarquista mundial de maratón, fuera suspendida por tres años tras admitir el uso de hidroclorotiazida (HCTZ), un diurético prohibido utilizado como agente enmascarante.

Correr es una vía de salida de la pobreza para muchos en Kenia, lo que ejerce una mayor presión sobre los deportistas. Algunos terminan recurriendo al dopaje, dado que el país carece de la infraestructura necesaria para controlar a las estrellas.

Kenia trabajó para limpiar su imagen después de una serie de escándalos de dopaje alrededor de los Juegos Olímpicos de Río 2016 que llevó a que fuera declarada no conforme por la AMA.

Más de 140 corredores kenianos, principalmente fondistas, han sido sancionados por infracciones de dopaje desde entonces.

En junio de 2024, Kenia impuso su primera sanción de por vida a la maratoniana Beatrice Toroitich y una suspensión de seis años al plusmarquista de 10 km Rhonex Kipruto.