Azocibao celebra segundo torneo "Zonas Francas del Cibao Pádel Open"

Azocibao celebró la segunda edición de su torne de pádel en el fin de semana del 19 al 22 de marzo en el STI Racket Club de Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

La Asociación de Empresas de Zonas Francas del Cibao realizó, por segundo año consecutivo, su torneo "Zonas Francas del Cibao Pádel Open", el cual se estuvo llevando a cabo en las instalaciones del STI Racket Club de la ciudad de Santiago de los Caballeros.

Resultados destacados del torneo Zonas Francas del Cibao Pádel Open

La competencia fue muy reñida en todas las categorías de ambas ramas.

En la rama masculina, Enmanuel y Pedro Muñoz ganaron la categoría B; en la categoría C+, Jean Colón y Eduardo Lara; en la C-, se alzaron con el triunfo José Torres y Gabriel Matías; en la categoría D+, Diego Rodríguez y Ramon Infante y en el D-, Rubi Santana (padre) y Francisco Everszt.

En la rama femenina los primeros lugares lo obtuvieron Ashley Jiménez y Carolina Pérez en la categoría C; y la pareja conformada por Angie Bothfeld y Katherine Cruz en la categoría D.

Compromiso social y donación a la Fundación Comunitaria Zonas Francas

El acto de apertura estuvo encabezado por el presidente de la entidad, el señor Marco Cabral, que expresó que al celebrar la segunda edición de la competencia, se reafirmaba el compromiso de fortalecer la comunidad empresarial, con eventos que aportan recreación sana, con compañerismo y buenas relaciones humanas.

Cabral enfatizó sobre el carácter social del torneo, que dona parte de los fondos recaudados a la labor que se realiza a través de la Fundación Comunitaria Zonas Francas Santiago, la cual dirige tres centros educativos para la atención de la primera infancia para los hijos de los colaboradores de zona franca en zonas vulnerables como lo son Pekín, Camboya y Cienfuegos.

La donación fue recibida por la Presidenta de la Fundación, Patricia Lama de Bonilla.