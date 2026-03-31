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Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
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Juegos Recreativos Semana Santa 2026
Juegos Recreativos Semana Santa 2026

Los juegos recreativos Semana Santa 2026 arrancan el jueves

Buscan brindar opciones seguras a la ciudadanía durante el feriado de la semana mayor

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    Los juegos recreativos Semana Santa 2026 arrancan el jueves
    Los Juegos recreativos Semana Santa 2026 se celebrarán en Puerto Plata (FUENTE EXTERNA)

    La dirección provincial de deportes de la provincia de Puerto Plata se declaró lista para el montaje y relanzamiento de los campamentos recreativos de Semana Santa 2026.

    • Las actividades se realizarán en playa tecos de Maimón, Playa Alicia de Sosua así como el tradicional voleibol playero en Cabarete.

    Objetivos del relanzamiento según la dirección provincial

    La actividad que se celebrará desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección fue dada a conocer el director provincial de deportes, el licenciado Vinicio Clase

    RELACIONADAS

    Con el relanzamiento de estos juegos, lo que se busca es brindar opciones seguras a la ciudadanía durante el feriado, para que la gente tenga opciones para recrearse sanamente en un ambiente controlado con enfoque preventino y buen ambiente social.

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