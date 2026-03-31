Los juegos recreativos Semana Santa 2026 arrancan el jueves

Los Juegos recreativos Semana Santa 2026 se celebrarán en Puerto Plata ( FUENTE EXTERNA )

La dirección provincial de deportes de la provincia de Puerto Plata se declaró lista para el montaje y relanzamiento de los campamentos recreativos de Semana Santa 2026.

Las actividades se realizarán en playa tecos de Maimón, Playa Alicia de Sosua así como el tradicional voleibol playero en Cabarete.

Objetivos del relanzamiento según la dirección provincial

La actividad que se celebrará desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección fue dada a conocer el director provincial de deportes, el licenciado Vinicio Clase.

Con el relanzamiento de estos juegos, lo que se busca es brindar opciones seguras a la ciudadanía durante el feriado, para que la gente tenga opciones para recrearse sanamente en un ambiente controlado con enfoque preventino y buen ambiente social.