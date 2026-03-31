Marileidy Paulino ratifica calidad de la nueva pista del Inefi en SFM

Marileidy Paulino estuvo en San Francisco de Macorís validando la pista de atletismo. ( FUENTE EXTERNA )

La doble campeona olímpica y mundial, Marileidy Paulino, recorrió las modernas instalaciones de la pista de atletismo construida por el Instituto Nacional de Educación Física (Inefi) en esta ciudad para la celebración de los Juegos Deportivos Escolares celebrados el año pasado.

La "Gacela de Ebano" validó personalmente la alta calidad técnica de la obra, que hoy se erige como el epicentro del talento en la región Nordeste.

Un hito para el deporte escolar

Durante su visita al Complejo Deportivo Juan Pablo Duarte, Paulino enfatizó que infraestructuras de este nivel, impulsadas bajo la visión del presidente Luis Abinader y ejecutadas por la gestión de Alberto Rodríguez Mella al frente del Inafi, son la pieza clave para que República Dominicana siga brillando en escenarios internacionales.

"Valoro profundamente esta pista. No es solo una obra de infraestructura, es una herramienta real para que en San Francisco de Macorís se formen los próximos campeones que representen nuestra bandera", afirmó.

Respaldo técnico de élite

El recorrido contó también con la presencia del reconocido entrenador Yaseen Pérez, quien destacó la importancia estratégica de contar con pistas que cumplan con los estándares internacionales para el entrenamiento diario.

"La visión del Inefi ha sido sumamente acertada. Construir este tipo de facilidades en las provincias descentraliza el éxito y permite que los jóvenes talentos tengan las mismas oportunidades que los atletas de élite", señaló Pérez.

Educación y Deporte: La fórmula ganadora

Bajo la dirección de Alberto Rodríguez Mella, el Inefi reafirma su filosofía de que "la educación más el deporte es la fórmula ganadora".

La presencia de una figura de la magnitud de Marileidy Paulino en esta instalación no solo valida la inversión estatal, sino que sirve de inspiración directa para miles de estudiantes que ven en Paulino un espejo de superación.

Esta pista en la "Ciudad del Jaya" se consolida como el legado más tangible de los Juegos Escolares 2025, garantizando que el atletismo dominicano cuente con una cantera inagotable de prospectos en condiciones óptimas de formación.