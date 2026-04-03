Arranca torneo de voleibol playero del Festival Deportivo Hato Mayor-Vicentillo

Momento de acción de la rama masculina en el Festival de Voleibol Playero ( FUENTE EXTERNA )

Quedó oficialmente inaugurado el torneo de Voleibol Playero 3 para 3, evento que forma parte del tradicional Festival Deportivo Hato Mayor-Vicentillo Semana Santa 2026.

Detalles del torneo y categorías participantes

El torneo de voleibol que reúne 183 jugadores, distribuidos en 61 equipos, forma parte del festival comprende actividades de softbol; dominó, ajedrez y billar.

Las competencias de voleibol se desarrollan en las categorías Libre, masculino y femenino; Máster, masculino y femenino; Regional, masculino y femenino y Súper Máster, masculino para mayores de mayores de 50 años y tienen como escenario las canchas de arena del Rancho Turístico Doña Callita.

Resultados destacados y testimonios

También, la XI Feria Recreativa para personas con Discapacidad, "un espacio para inclusión, que nos motiva, al ver a decenas de personas con diferentes tipos de discapacidad, reclamando un espacio en la sociedad".

El torneo de voleibol playero continuará durante toda la Semana Santa, reuniendo atletas, familias y visitantes en un ambiente de sana competencia, recreación y promoción del turismo deportivo en la provincia Hato Mayor.

Resultados

Las Osadas que integran Priscila Rivera, ex capitana de las Reinas del Caribe, Angy Ramírez y Ginette Silverio, vencieron 25-15 a Banreservas, en el primer partido categoría master rama femenina.

"Fue un buen partido, siempre es bueno ganar, ellas son buena competidoras", dijo Rivera al final del partido.

En la rama masculina Fironex venció 25-9 a The Hobbie; los Indispuestos 25-21 a los Titanes; Naco 25-22 a las Auténticas en femenino; en masculino la Vieja Escuela a los Compadres 25-5.

También Agencia Hungo a Correcaminos 25-15; Huellas 25-13 a EMS-Sport; Acales a Bameso Leyends, 27-25; Puñal-1 a Postraca, 25-15 y Las Kittys 25-19 a Por-GYM.