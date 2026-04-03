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Voleibol de Playa
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Inicia en Playa Cabarete XVIII versión Voleibol Playero Semana Santa 2026

En la competencia participan alrededor de 20 equipos de todo el país

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    Inicia en Playa Cabarete XVIII versión Voleibol Playero Semana Santa 2026
    Momento de acción del torneo de voleibol de playa de Cabarete (FUENTE EXTERNA)

    Con la participación de unos 20 equipos en ramas masculina y femenina inició la versión XVIII del  "Voleibol Playero" Semana Santa 2026.

    Jugadores de todo el país, principalmente de la región Norte (Puerto Plata, Santiago, San Francisco de Macorís, La Vega, Bonao y la provincia Hermanas Mirabal, compiten en la justa.  

    Organización y cierre del evento

    La competencia está pautada a concluir en horas de la tarde de este sábado, y es organizado por la Asociación de Voleibol de Santiago, que preside el licenciado José Aybar y cuenta con el aval de la Federación Dominicana de la disciplina. 

    • En el acto de apertura Freddy Cruz, alcalde de Cabarete elogió la organización del evento.
    RELACIONADAS

    El torneo cuenta con la participación de los equipos Los Guerreros de Jesús, Los Del Norte, Cabarete Internacional I y II además de Gurabo I, La Fuerza y La Liga de Moca.

    En la rama masculina, mientras que en femenino participan Las Primas I, Las Primas II, Cabarete Internacional, Las Guerreras del Voleibol y Las Diosas, entre otros.

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