Juegos Recreativos de Semana Santa 2026 concluyen con amplia participación en 18 provincias

Los Juegos Recreativos regresaron después de un largo período de receso. ( FUENTE EXTERNA )

Los Juegos Recreativos de Semana Santa 2026, organizados por el Ministerio de Deportes de la República Dominicana, concluyeron este domingo tras cuatro días de actividades enfocadas en la integración social, con presencia en 24 puntos distribuidos en 18 provincias del país.

El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, destacó el carácter preventivo de la iniciativa, que permitió a la población participar en un ambiente seguro y de sana convivencia durante el asueto.

Las jornadas se desarrollaron en playas, ríos, balnearios y comunidades, donde personas de distintas edades participaron en disciplinas como baloncesto 3x3, voleibol, fútbol, vitilla, dominó, juego de soga y carreras de sacos, entre otras actividades recreativas.

La coordinación estuvo a cargo del personal técnico del ministerio, desplegado en los distintos puntos habilitados. Bajo la dirección del viceministro técnico, Fernando Teruel, el equipo estuvo integrado por recreólogos, entrenadores y monitores, quienes trabajaron de jueves a domingo para garantizar el desarrollo de las jornadas.

El Ministerio de Deportes también respaldó eventos competitivos vinculados al programa, como el Festival Deportivo Rubén Toyota.

Sedes

Las actividades se llevaron a cabo en múltiples localidades del territorio nacional. En Jarabacoa y el complejo deportivo de La Vega; en el Distrito Nacional, en sectores como La Ciénaga y Capotillo; y en la provincia Santo Domingo, en Boca Chica, el Parque del Este y Pedro Brand.

Asimismo, se desarrollaron actividades en Pedernales (malecón), Barahona (Playa Paraíso), Monte Plata (Playa Comatillo), El Seibo (Miches), San Cristóbal (Najayo) y Moca (Gaspar Hernández).

También en San Pedro de Macorís (Juan Dolio), Samaná (Las Terrenas), San Juan de la Maguana (Las Matas de Farfán), Montecristi (Manzanillo y Playa Buen Hombre), La Romana (Playa Caleta), Nagua (Arroyo Salado), La Altagracia (Playa Macao), Independencia (balneario Boca de Cachón) y Puerto Plata (Maimón y Sosúa).