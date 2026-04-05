Se define hoy los campeones del Voleibol Playero 3x3 del Festival Deportivo de Hato Mayor

Se juegan el domingo 5 de abril, los partidos finales del voleibol de playa 3 para 3, que se celebra en las instalaciones del Rancho Doña Callita, como parte del Festival Deportivo Hato Mayor-Vicentillo, Semana Santa 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El voleibol playero 3x3, en ambas ramas, entra este domingo en su jornada decisiva dentro del Festival Deportivo Hato Mayor–Vicentillo, con una cartelera de partidos que definirá a los campeones de cada categoría.

El evento, dedicado al ministro de Turismo, David Collado, incluye además competencias de softbol, ajedrez, juegos de tablero, billar y dominó. La bolsa global de premios asciende a cinco millones de pesos, mientras que la inversión total del montaje supera los ocho millones.

En el voleibol playero, disciplina central del festival, la premiación supera los tres millones de pesos, destinados a los equipos que ocupen las primeras posiciones. Los encuentros finales se disputarán bajo el formato de eliminación directa, con incentivos en metálico, copas, trofeos y medallas.

La jornada iniciará a las 9:00 de la mañana en las canchas de arena del Rancho Turístico Doña Callita. El acceso será gratuito y, como parte del ambiente familiar, se realizarán rifas de artículos para el hogar entre los asistentes.

Rama masculina

En la categoría Súper Máster, The Hobbys enfrentará a Vieja Escuela, mientras que Guibia +50 se medirá a Titanes. Además, The Hobbys volverá a la arena para chocar con Ureña en otro de los compromisos programados.

En la categoría Libre Masculino (semifinales), Top Sport Academy se enfrentará a Puñal 1, y Guerrero de Jesús jugará ante Chiquito e´ La Vuelta 1.

En la división Regional Masculino, Villanos y Móvil On disputarán el tercer lugar, mientras que Rebeldes y Supersonic definirán el campeonato.

En Máster Masculino, Leales y Yamaha Centurión jugarán por el bronce, y Huellas de Apoyo enfrentará a La Unión por la medalla de oro.

La categoría Súper Máster también contempla partidos pendientes para definir tanto el tercer lugar como la final. En Libre Masculino, el bronce será disputado por los perdedores de las semifinales, mientras que los ganadores se enfrentarán por el título.

Rama femenina

En la categoría Libre Femenina, Progym se medirá a Linces. El equipo ganador avanzará a la disputa por el primer lugar, con un premio de 225 mil pesos, mientras que el perdedor jugará por el tercer puesto.

En Máster Femenino, CEPU, encabezado por la veterana Flor Colón, enfrentará a Las Kittys, lideradas por Anahais Lebron Rosario, en la final por el oro.

También se jugará el encuentro entre Progirls y Propeach, en otro de los duelos destacados de la jornada.

En Regional Femenino, Agencia Hungo, representando a la localidad, se enfrentará a Las Amigas de La Romana en la final por el campeonato.

El programa incluye además el partido por el tercer lugar en Máster Femenino, entre Progym y Las Osadas.

Con esta agenda, el voleibol playero cerrará el festival con una jornada marcada por la competencia, el nivel técnico y la participación de destacados atletas, consolidando el evento como uno de los principales encuentros deportivos comunitarios de la región.