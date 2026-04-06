Fallece Craig Reedie, antiguo presidente de la Agencia Mundial Antidopaje

El británico Craig Reedie, expresidente de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) y figura clave de la candidatura ganadora de Londres para organizar los Juegos Olímpicos de 2012, falleció a los 84 años, anunció este lunes la AMA.

Nacido en Escocia, el antiguo campeón de bádminton presidió también la federación internacional de este deporte, al que consiguió incluir en el programa olímpico a partir de los Juegos de Barcelona de 1992.

Luego se convirtió en presidente de la AMA de 2014 a 2019, y también en vicepresidente del Comité Olímpico Internacional (COI).

"Con la muerte de Sir Craig, hemos perdido a un verdadero caballero y a un defensor de la integridad en el deporte", dijo Witold Banka, el actual mandatario de la AMA, que lo sucedió en 2020.

Controversias y decisiones en la Agencia Mundial Antidopaje

Reedie desempeñó un papel central en la atribución de los Juegos de 2012 a Londres, cuando París era considerada la favorita para acoger el evento.

"Sir Craig Reedie consagró toda su vida al servicio del deporte y del movimiento olímpico. Fue un defensor inquebrantable de la integridad, guiando a la comunidad deportiva mundial a través de algunos de sus momentos más difíciles con dignidad y determinación", reaccionó la presidenta del COI, Kirsty Coventry.

Sebastian Coe, jefe de la candidatura de Londres 2012 y hoy presidente de la federación internacional de atletismo (World Athletics), rindió homenaje a su "mentor, consejero prudente, asesor apasionado y gran amigo".

"Sin Craig y sus cualidades de líder dentro del Comité Olímpico Nacional Británico (que presidió de 1992 a 2005), quizá nunca hubiéramos obtenido el derecho a albergar los Juegos de Londres", consideró el doble campeón olímpico de 1.500 m en X.

En el marco de sus funciones en la AMA, Reedie fue, sin embargo, ampliamente criticado tras la decisión tomada por la instancia en 2018 de levantar la suspensión de la agencia rusa antidopaje, impuesta en 2015 por organizar un sistema de dopaje de Estado en el deporte ruso entre 2011 y 2015.

Esta medida constituyó entonces una etapa crucial para la reincorporación de Rusia al movimiento deportivo internacional.

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