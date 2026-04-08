Por seguridad ante el conflicto regional, Liga Diamante pospone hasta junio su fecha en Doha

La reunión de Doha de la Liga de Diamante de atletismo se pospuso seis semanas, hasta el 19 de junio, debido a la guerra en Oriente Medio, anunciaron este miércoles los organizadores.

Estados Unidos acordó un alto el fuego de dos semanas en la guerra que libra junto a Israel contra Irán.

Los organizadores de la Liga de Diamante habían afirmado anteriormente que la reunión de atletismo se celebraría según lo previsto el 8 de mayo, pero ahora han decidido retrasar el evento.

"En aras de la seguridad de los atletas y espectadores, se ha tomado la decisión de aplazar la reunión. Si las condiciones lo permiten, ahora se celebrará el 19 de junio", señalaron en un comunicado.

Cambio de locación

La competición también se trasladará del Qatar Sports Club al Estadio Internacional Jalifa en caso de temperaturas más altas.

El estadio Jalifa, que cuenta con control de temperatura, albergó los Mundiales de Atletismo en 2019 y partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2022.

La primera reunión de la Liga de Diamante tendrá lugar en Shanghái el 16 de mayo.

Varios grandes eventos deportivos en Oriente Medio han sido aplazados o cancelados debido a la guerra que Estados Unidos e Israel lanzaron contra Irán, incluidos los Grandes Premios de Fórmula 1 de Baréin y Yeda, en Arabia Saudita. Ambos estaban programados para mediados de abril y han sido cancelados.

En fútbol, la Finalissima, que debía enfrentar a la campeona de Europa, España, con la ganadora de la Copa América, Argentina, el 27 de marzo en Catar, fue suspendida.