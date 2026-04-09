Inefi arranca la construcción de un nuevo estadio en Puerto Plata

Niños de la Liga Antera Mota presentes en el acto del primer picazo del nuevo estadio de béisbol que construye el Inefi en Puerto Plata ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Educación Física (Inefi) dejó iniciados este jueves los trabajos de construcción del play de la Escuela Antera Mota de esta ciudad costeña, sede de la liga deportiva homónima.

El director ejecutivo de la institución, Alberto Rodríguez, destacó que la iniciativa se circunscribe a las órdenes del presidente Luis Abinader, quien tiene el compromiso institucional de desarrollar infraestructuras dignas y seguras que impacten positivamente a la comunidad educativa y sus alrededores, incentivando la práctica deportiva y estilos de vida saludables, así como el aprovechamiento constructivo del tiempo.

"Agradecemos a todos los presentes, especialmente a Arturo Heinsen, ex secretario general de la Federación Dominicana de Fútbol, así como a todos los funcionarios, dirigentes deportivos y estudiantes presentes en este acto que marca el inicio de la creación de un nuevo espacio para que niños y jóvenes desarrollen su talento en nuestro deporte rey", sostuvo Rodríguez Mella.

Reconocimientos y apoyo institucional

El Inefi ha remozado a nivel nacional otro seis estadios de béisbol, entre los que se cuentan el Oratorio María Auxiliadora, en el Distrito Nacional; Escuela Francisco del Rosario Sánchez (San Juan de la Maguana), Escuela Camila Henríquez (Prados de la Caña, San Antonio de Guerra), Escuela Juan Bautista Zafra (Santo Domingo Este), Escuela Víctor Garrido Puello (D.N.) y el Estadio Augusto Daneri, en Azua, beneficiando a miles de estudiantes de esas demarcaciones.

Ginnette Bournigal exalta labor

La senadora Ginnette Bournigal ponderó y catalogó de extraordinaria la labor ejecutada por el INEFI, bajo la dirección ejecutiva de Alberto Rodríguez, la cual contribuye con el fortalecimiento de la recreación y el béisbol escolar.

La congresista externó sus declaraciones momentos antes de que Rodríguez Mella diera el picazo de honor para dejar iniciada la construcción de la moderna instalación deportiva.

Al respecto, Rodríguez Mella agradeció las palabras de Bournigal, entre otros destacados funcionarios y dirigentes deportivos, resaltando que desde hace varios años ha venido supervisando y contribuyendo con las reparaciones y construcciones de varias instalaciones, entre los que citó el Gustavo Bejal y el Fabio Rafael González.

En el acto estuvieron presentes la gobernadora provincial, Claritza de Senior; el subdirector general del Inefi, Elvys Duarte; el alcalde de Puerto Plata, Roque García; los diputados Fiordaliza Estévez y Emil Durán; la directora regional María Rojas y la directora del centro educativo, Kenia Domínguez.

También estuvieron presentes los regidores Roque de León, Danny García, Enmanuel Brito y Ana Hilda Carrasco, así como el encargado de la construcción del play, Luis Mata, y el coordinadora del instituto Hugo González, así como jugadores y entrenadores de la Liga Deportiva Antera Mota, junto a su presidente Antonio Irizarry.

Las palabras de agradecimiento fueron externadas por la estudiante Asthery María Lantigua, quien representó al estudiantado y profesores de ese centro educativo.