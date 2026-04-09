Pádel 28 abre inscripciones para su tercera edición con una experiencia única en el Vistas Golf Club

Jugadoras participantes de la segunda edición del Pádel 28 celebrado a finales del mes de octubre del 2025. ( FUENTE EXTERNA )

El Torneo Pádel 28 anunció la apertura oficial de inscripciones para su tercera edición, un evento que continúa consolidándose como una de las experiencias deportivas y sociales más atractivas del pádel en la República Dominicana.

La cita será del 1 al 3 de mayo de 2026 en las canchas del Vistas Golf & Country Club, donde jugadores y aficionados podrán disfrutar de una propuesta que combina alto nivel competitivo con un ambiente exclusivo y dinámico.

Para esta edición, la organización introduce el formato americano con pareja fija, atendiendo a la demanda de los participantes. Esta modalidad permitirá a los jugadores elegir a su compañero y competir juntos desde el primer partido hasta la final, elevando el nivel de estrategia y cohesión en la cancha.

El torneo contará con categorías en las ramas masculina (B, C y D) y femenina (C y D), abriendo espacio para distintos niveles de competencia dentro del creciente movimiento del pádel en el país.

Impacto social y experiencia integral del evento

Más allá del aspecto deportivo, Pádel 28 ofrecerá una experiencia integral que incluirá open bar premium, experiencia Fórmula 1, música en vivo, DJ, activaciones gastronómicas, rifas y un entorno VIP diseñado para el disfrute de jugadores y espectadores.

Además, el evento tendrá un componente solidario, ya que parte de los fondos recaudados será destinada a la Fundación Nido Para Ángeles, organización que trabaja en favor de niños y jóvenes con parálisis cerebral, reforzando así el impacto social del torneo.

Las inscripciones ya están abiertas para todos los interesados en formar parte de esta experiencia que promete elevar una vez más el estándar del pádel en el país.

Para más información https://sports.tix.do/evento/padel-americano-28 y Padel28.sdq en Instagram.