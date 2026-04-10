Periodista dominicano Omar Guzmán es nominado al Emmy por séptima vez

Guuzmán mientras entrevistaba a Juan Soto a principios de marzo cuando el equipo domincano jugó dos partidos de exhibición ante los Tigres de Detroit en el Esttadio Quisqueya. ( FUENTE EXTERNA. )

El periodista dominicano Omar Guzmán (@virusdeportivo) continúa consolidando su trayectoria internacional al ser nominado por séptima ocasión a la 49ª edición de los Boston/New England Regional Emmy Awards, uno de los más importantes reconocimientos de la industria televisiva en los Estados Unidos.

Radicado en la ciudad de Boston, Guzmán compite en el renglón "Sports Reporter", una de las categorías más exigentes del periodismo televisivo, que reconoce la excelencia en la cobertura, narrativa y calidad de contenido en el ámbito deportivo.

Este nuevo logro se suma a una racha destacada en su carrera reciente, ya que el veteraano comunicador ha acumulado siete nominaciones en los últimos cinco años, incluyendo la obtención de una estatuilla Emmy en 2025, reafirmando su posicionamiento como uno de los periodistas dominicanos más influyentes en el extranjero dentro de su área.

Conocido por su trabajo en el proyecto Virus Deportivo, Guzmán ha desarrollado una propuesta innovadora de contenido que combina análisis, cobertura en terreno y producción audiovisual desde distintos escenarios internacionales, lo que le ha permitido conectar con audiencias más allá de la diáspora dominicana.

"Solo puedo dar gracias a Dios por todo esto. Ya son siete nominaciones en los últimos cinco años y una estatuilla en 2025. Somos afortunados de que nuestro trabajo sigue avanzando...", expresó el periodista, al destacar el sacrificio detrás de cada logro.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/10/whatsapp-image-2026-04-10-at-141530-0972a5e8.jpeg Guzmán sostiene la estatuilla que ganó en 2025. (FUENTE EXTERNA)

Sacrificio recompensado

En sus declaraciones, Guzmán resaltó las largas jornadas de trabajo, los constantes viajes y el compromiso con la calidad informativa como pilares de su crecimiento profesional. Asimismo, dijo que estos reconocimientos no solo representan premios, sino la confirmación de que su carrera continúa en ascenso.

"Los sueños se hacen realidad, pero trabajando duro, documentándonos, organizándonos y siempre respetando cada etapa del proceso...", añadió, enfatizando que su mayor motivación es poder sostener a su familia a través de una profesión que define como su gran pasión: el periodismo deportivo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/04/10/whatsapp-image-2026-04-10-at-141531-1-d661dbeb.jpeg Guzmán entrevistta al centro dominicano de los Knicks, Karl-Anthony Towns. (FUENTE EXTERNA)

La nominación de Omar Guzmán vuelve a colocar en alto el talento dominicano en escenarios internacionales, evidenciando el impacto de los comunicadores criollos en medios de gran alcance y prestigio.