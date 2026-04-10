Tyson Fury, excampeón de los pesos pesados, sale de su retiro para desafiar a Makhmudov

El británico Tyson Fury (izq) asesta un golpe sobre el ucraniano Oleksandr Usyk, en un combate por el título de los pesados. ( ARCHIVO/ AP )

Luego de quince meses de ausencia, el antiguo rey de los pesados, Tyson Fury, regresa al cuadrilátero este sábado en Londres, donde se enfrentará al ruso Arslanbek Makhmudov.

Acostumbrado a sorprender con giros de guion, Fury sale del retiro por enésima vez para esta pelea que se disputará en el estadio de fútbol del Tottenham.

"La gente siempre pone en cuestión mi retiro", declaró el imprevisible británico de 37 años (34 victorias, 2 derrotas, 1 empate) el jueves en conferencia de prensa.

"No se equivoquen, cuando anuncio mi retiro, no tengo absolutamente ninguna intención de volver", aseguró.

"Pero después de unos meses, me aburro en mi vida normal. Llevar a los niños al colegio, pasear a los perros, ese tipo de cosas... Todo lo que rodea a las grandes peleas lo echo de menos", explicó el apodado "Gypsy King" (Rey de los Gitanos).

"Ya me he retirado cinco veces antes y cada vez hablaba en serio. He vuelto cuatro veces con éxito; ya veremos si será la quinta", añadió.

Ante Makhmudov, boxeador ruso de 36 años afincado en Canadá, el antiguo doble campeón mundial del peso pesado espera relanzar su carrera tras sus dos derrotas consecutivas, las únicas de su trayectoria, frente al ucraniano Usyk.

- ¿Con Joshua en el punto de mira? -

¿Con la mirada puesta en un combate contra su rival inglés Anthony Joshua, que toda Inglaterra lleva tantos años esperando?

Antecendes entre rivales

Fury y Joshua estuvieron a punto de enfrentarse en varias ocasiones, pero diferencias contractuales, problemas de condición física y derrotas sufridas en otros combates hicieron fracasar los intentos anteriores de que chocaran puños.

Al parecer, sus equipos estaban a punto de cerrar un acuerdo antes de que Joshua decidiera hacer una pausa en su carrera como boxeador tras un accidente de coche en diciembre que costó la vida a dos de sus amigos íntimos.

En rueda de prensa, Fury quiso, no obstante, poner el foco en su combate del sábado: "No quiero dar nombres cuando tengo a un rival peligroso delante de mí. Primero tengo que ocuparme de Makhmudov".

Para este combate, Fury no podrá, en cualquier caso, contar con el apoyo de su padre John, personaje excéntrico y durante mucho tiempo figura habitual en el entorno de su hijo.

John Fury declaró efectivamente el mes pasado que su hijo había "pasado su mejor momento" desde la conclusión de su épica trilogía contra el estadounidense Deontay Wilder.

"Tyson ya no es el mismo desde los combates contra Wilder, lo han acabado... Makhmudov (21 victorias, 2 derrotas) va a ser un problema para Tyson", estimó.