Fury derrota a Makhmudov en su regreso tras más de un año de ausencia

El boxeador británico Tyson Fury, ex campeón mundial de los pesos pesados, se impuso por decisión unánime en Londres ante el ruso Arslanbek Makhmudov en su regreso este sábado al cuadrilátero tras quince meses de ausencia.

Los tres jueces declararon vencedor al "Gypsy King", de 37 años, al término de los doce asaltos disputados en el Tottenham Hotspur Stadium, en el norte de Londres, con un público mayoritariamente a su favor.

Fue la 35ª victoria de la carrera del inglés (frente a 2 derrotas y un empate) y la tercera derrota para su rival ruso, de 36 años (frente a 21 victorias).

Fury había colgado los guantes en diciembre de 2024 tras sufrir una segunda derrota ante el ucraniano Oleksandr Usyk, que fue apenas la segunda de su carrera.

Habituado a realizar giros de guion, anunció en enero que quería volver una vez más a la competición, poco después del accidente automovilístico en el que su rival inglés Anthony "AJ" Joshua perdió a dos amigos, y unos meses después del suicidio de su amigo Ricky Hatton.

Fury, de 37 años, que había salido al ring con la canción Blue Moon en honor a Hatton se inclinó sobre las cuerdas e invitó a Joshua a subir al ring tras el combate. Joshua, que presenció la pelea en vivo, se negó, pero los dos excampeones mundiales de los pesos pesados intercambiaron palabras.

Tras confirmarse su victoria, Fury, gritó: "Te reto, Anthony Joshua, a pelear conmigo a continuación. ¿Aceptas?"

Joshua, de 36 años, finalmente respondió, aunque no pronunció un sí claro: "Te di una paliza cuando éramos niños y te la volveré a dar. Tú no vas a decirme qué hacer, llevo 10 años persiguiéndote. Yo soy el jefe, tú trabajas para mí".

Fury y Joshua estuvieron a punto de enfrentarse en varias ocasiones, pero disputas contractuales, problemas de condición física y derrotas en otros compromisos frustraron anteriores intentos de reunirlos en el mismo cuadrilátero cuando estaban más cerca de la cima de sus carreras.