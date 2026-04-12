Byron Matos lidera clínica de Flag Football para cientos de estudiantes dominicanos

Jóvenes presentes en la clínica de flag football realizada por el Inefi y Byron Matos en el Instituto María Auxiliadora ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Educación Física (Inefi) y la National Football League (NFL) se unieron para elevar el estándar del deporte escolar y diversificar las oportunidades de la juventud.

El evento tuvo como escenario el Estadio de Béisbol del Oratorio María Auxiliadora, instalación remozada por el Inefi, y estuvo encabezado por el jugador perteneciente a la organización de los Indianapolis Colts, Byron Matos, con la presencia del jugador de baloncesto universitario Hansel Enmanuel como invitado especial.

Grandes alianzas y formación integral

Durante el encuentro, Doré Vicioso, encargado de cooperación internacional de la institución, resaltó que esta actividad es parte de una estrategia institucional de alto nivel para conectar el sistema educativo dominicano con las principales ligas del mundo.

"Nuestra meta bajo la gestión de Alberto Rodríguez Mella es conectar con las grandes ligas internacionales. Así como lo hemos hecho con la MLB y la NBA, hoy lo hacemos con la NFL para traer nuevas disciplinas y oportunidades al deporte escolar", explicó Vicioso.

Matos entiende que el flag football es el futuro olímpico

Matos, quien dirigió personalmente los entrenamientos, se enfocó en el desarrollo de rapidez, explosividad y técnica defensiva. El atleta destacó que, tras su éxito en México, República Dominicana es el segundo país latinoamericano en recibir este respaldo directo de la NFL Academy.

"El Flag Football es un deporte que está creciendo en todo el mundo y que será parte de los Juegos Olímpicos. Queremos que los dominicanos tengamos un equipo listo para competir al más alto nivel", afirmó Matos.

El jugador que ahora pertenece a los Colts también aprovechó para agradecer el respaldo constante del director del Inefi: "Agradezco a Alberto Rodríguez, mi hermano, por el apoyo de siempre, desde que yo era pelotero. Esto es algo que haremos más a menudo porque es para el bienestar de nuestros jóvenes".

Motivación y talento escolar

Aunque los entrenamientos técnicos fueron liderados por Matos, la presencia de Hansel Enmanuel sirvió como un potente motor de inspiración para los más de 150 niños y jóvenes que se dieron cita en la instalación deportiva.

El prospecto de la NCAA fue parte de la jornada, reafirmando el mensaje de que el talento dominicano, con disciplina y apoyo institucional, no tiene límites.