RD será sede Campeonato y Festival Iberoamericano de boliche

Francis Soto, presidente de la Federación Dominicana de Boliche ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana fungirá como sede del Campeonato Iberoamericano de boliche, que se celebrará en las instalaciones del Sebelén Bowling Center del 12 al 19 de abril del presente año.

Un total de 12 países estarán presentes en la competencia, que sirve de preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La delegación dominicana está compuesta por un total de 24 atletas, entre los que se destacan los veteranos Alejandro Prats, Rolando Antonio Sebelén y Aumí Guerra, además de la nueva generación, entre los cuales figuran Rosalía Guzmán, Carmina Hermón, Wascar Cavallo y Manuel González, entre otros.

Durante toda la semana, más de 130 atletas de Argentina, Colombia, Costa Rica, España, El Salvador, Guatemala, Panamá, Perú, Puerto Rico, Venezuela, Aruba (como país invitado) y los anfitriones de República Dominicana estarán compitiendo en las modalidades de individual, dobles, dobles mixtos y equipos.

Las palabras del presidente de Febodom

Francis Soto, presidente de la Federación Dominicana de Boliche, expresó: "Reafirmamos nuestro compromiso de garantizar un campeonato de primer nivel, el cual además servirá como un importante fogueo de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026."