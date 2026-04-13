Valentina Esteban Rijo se corona campeona nacional categoría 11-12 en el Swim Open FEDDA 2026

Valentina Esteban Rijo en acción durante una de las competencias. ( FUENTE EXTERNA )

La destacada nadadora dominicana Valentina Esteban Rijo se consagró como campeona nacional en la categoría 11-12 años durante el Swim Open FEDDA 2026, evento oficial organizado por la Federación Dominicana de Deportes Acuáticos.

Este importante campeonato, que reúne a los mejores talentos de la natación a nivel nacional, sirvió de escenario para que Valentina demostrara su alto nivel competitivo, disciplina y compromiso, alcanzando el primer lugar general de su categoría.

Evento federativo

Aunque Valentina forma parte del equipo de los Delfines del Club Deportivo Naco, su participación corresponde a una competencia oficial federativa, en la que atletas de distintos clubes del país compiten representando sus respectivas organizaciones bajo la regulación de FEDDA.

El desempeño de Valentina reafirma su proyección como una de las jóvenes promesas más destacadas de la natación dominicana, consolidándose como una atleta con potencial de crecimiento tanto a nivel nacional como internacional.

Con este logro, Valentina fortalece su camino en el alto rendimiento, dejando en alto el nombre de su club y perfilándose hacia importantes compromisos futuros dentro y fuera del país.