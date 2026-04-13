Wings for Life World Run regresa a Santo Domingo

La actividad será celebrada en la República Dominicana en el Jardín Botánico de Santo Domingo. ( FUENTE EXTERNA )

Wings for Life World Run, considerada la carrera solidaria más numerosa del mundo al celebrarse a la vez en 170 países con una participación global que supera los 300.000 deportistas, celebrará su duodécima edición el 10 de mayo y en la República Dominicana tendrá como sede el Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael María Moscoso.

Este evento único en el mundo une a miles de personas bajo una misma causa: encontrar una cura para las lesiones de médula espinal. Sin importar el nivel físico, corredores y participantes en silla de ruedas pueden formar parte de esta experiencia global, donde todos inician al mismo tiempo en distintas partes del planeta.

Innovador formato y compromiso social del evento

A diferencia de las carreras tradicionales, Wings for Life World Run no tiene una meta fija. En su lugar, los participantes son alcanzados por una "Catcher Car", ya sea virtual o física, que marca el final de su recorrido. Este innovador formato transforma la competencia en una experiencia inclusiva, dinámica y completamente distinta.

El 100% de las inscripciones y donaciones se destina a la investigación de la fundación Wings for Life, reafirmando el compromiso del evento con el impacto social y el avance científico a nivel internacional.

Santo Domingo se suma una vez más a esta ola global de energía, solidaridad y movimiento, invitando a corredores profesionales, aficionados, familias y equipos corporativos a formar parte de una jornada que trasciende fronteras.

Las inscripciones ya están abiertas. Para más información, visite los canales oficiales del evento.

En total, el año pasado participaron 310.719 personas en todo el mundo corriendo a la vez.