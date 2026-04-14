El Codia inaugura su XXX Torneo de Sóftbol con 17 equipos

La competencia durará un mes y medio con la participación de 17 equipos de quince provincias ( FUENTE EXTERNA )

El Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) dejó inaugurado este domingo del XXX Torneo Nacional de Softball, SoftCODIA 2026, con la participación de 17 equipos de 15 provincias del país.

El acto de apertura fue encabezado por el presidente de la institución, Enrique Rosario, y estuvo dedicado al ingeniero civil Roberto Herrera Polanco, quien realizó el lanzamiento de la primera bola, por su trayectoria e innovación profesional, apoyo y soporte al avance y fortalecimiento institucional.

Durante su intervención, Rosario destacó que "este torneo no solo representa una competencia deportiva entre 17 equipos, sino también una oportunidad para fortalecer la amistad, el respeto y el espíritu de equipo entre todos los participantes del colegio que agrupa a ingenieros, arquitectos, agrimensores y profesiones a fines.

Participación y sedes del torneo

La inauguración se llevó a cabo en la Casa Club del CODIA, con la presencia de los 17 equipos participantes, del Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo en la zona norte de Santiago de los Caballeros, San Francisco de Macorís, Bonao, La Vega, Cotuí y Puerto Plata; la región Este con San Pedro de Macorís, El Seibo, Higüey y La Romana; y el Sur con Barahona y San Juan de la Maguana.

Alrededor de 500 jugadores participan en la competencia que durará un mes y medio estarán compitiendo en la Casa Club del CODIA y los estadios de la Asociación de Cronistas Deportivos del Almirante, Ensanche Isabelita, Prados del Cachón y Los Trinitarios, todos ubicados en Santo Domingo Este.

Con este torneo la institución reafirma su compromiso de promover la integración, la sana competencia y el bienestar de sus miembros a través del deporte.