Dominicana logra tres medallas de bronce en el Iberoamericano de Boliche

Aumi Guerra, Wascar Cavallo y Letizia Santos ganaron medallas de bronce en la competencia individual del Campeonato Iberoamericano de Boliche que se celebra en el Sebelén Bowling Center ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana logró sus primeras tres preseas en el XIV Torneo Iberoamericano de Boliche, gracias a las destacadas actuaciones de Wascar Cavallo, Aumí Guerra y la juvenil Letizia Santos, quienes conquistaron medallas de bronce en sus respectivas categorías del evento individual.

En la categoría de adultos masculino, Cavallo subió al podio tras una sólida actuación de 225.5 pines por juego en una competencia de seis partidas. El bolichero dominicano totalizó 1,353 pines derribados, solo superado por el argentino Lucas Legnani, quien promedió 238.5 para quedarse con la medalla de oro, y por Marvin León (Guatemala), con 236.17, quien obtuvo la plata.

Guerra en femenino

Aumí Guerra registró juegos de 256 y 259 en su serie de seis juegos, para finalizar con un promedio de 215.33 y quedarse con la medalla de bronce, demostrando su calidad y veteranía ante rivales del más alto nivel en Iberoamérica.

La colombiana María Bohr se adjudicó la medalla de oro tras promediar 237 pines, con un juego alto de 267, mientras que la plata fue para la venezolana Karen Marcano, quien terminó con media de 223.

Santos en juvenil

La juvenil Letizia Santos aportó la tercera medalla de bronce para la República Dominicana al derribar 1,174 pines en seis juegos, para un promedio de 195.67, quedando a un solo pino de la costarricense Elena Weinstock, quien finalizó con 1,175 pines (195.83 de promedio).

El oro fue para Stefany Salazar, de Guatemala, con 1,207 pines derribados y un promedio de 201.17.

El evento, que se celebra en el Sebelén Bowling Center, reúne a más de 130 atletas de 12 países y sirve como preparación para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Con estas tres medallas de bronce, la delegación dominicana reafirma su presencia en el torneo y continúa acumulando experiencia de cara a su compromiso en los Juegos Centroamericanos y del Caribe.