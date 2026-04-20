Alexa Grasso visitará República Dominicana con agenda social y deportiva

Alexa Grasso, de 32 años, tiene foja de 17 victorias, cuatro derrotas y un empate en la UFC. ( FUENTE EXTERNA )

Alexa Grasso, primera y única mexicana en conquistar un título de la Ultimate Fighting Championship (UFC), visitará la República Dominicana por invitación del abogado Julio Cury, entre el 29 de abril y el dos de mayo.

La agenda de la atleta de Artes Marciales Mixtas (MMA en inglés) estará centrada en actividades sociales, educativas y deportivas orientadas a promover la disciplina, la superación personal y la prevención de la violencia entre jóvenes, informaron a Diario Libre los promotores de la visita de la azteca.

Asimismo, informaron que durante su estadía sostendrá encuentros con altos funcionarios de la nación y visitará el Liceo Salomé Ureña, en Capotillo, donde encabezará una jornada organizada por el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), dirigida a estudiantes del sector.

En ese espacio, compartirá su experiencia personal en el deporte de alto rendimiento y los factores que han marcado su trayectoria.

La visita de Grasso cuenta con el respaldo del Ministerio de Turismo como parte de su estrategia para figuras de alto perfil internacional del deporte.

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La agenda de Alexa también incluye una clínica deportiva en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, en la que abordará fundamentos técnicos de entrenamiento y preparación competitiva, junto a su preparador, el atleta profesional Jordan Valdinocci.

El valor del ejemplo

Para Cury, gestor de la iniciativa, la visita de la campeona trasciende el marco deportivo. "La historia de Alexa demuestra que la disciplina no es un discurso, sino un método. Quise invitarla al país para que los jóvenes entren en contacto con un referente de esfuerzo y excelencia, de constancia, carácter, determinación y éxito", expresó el reconocido jurista.

Alexa Grasso hizo historia al convertirse en la primera mujer mexicana en ganar un título de la UFC, consolidándose como una de las principales exponentes de las artes marciales mixtas.

Su estilo técnico y carisma la han convertido en un símbolo global del deporte femenino.