Vistas Golf & Country Club presenta sus nuevas canchas de pádel techadas
El padelista español Pablo Navarro estará en el país para ofrecer clases particulares
El padelista español Pablo Navarro, mejor conocido como Pablito Pádel, estará en República Dominicana del 16 al 26 de Abril, ofreciendo clases particulares personalizadas y clínicas grupales e individuales, en Vistas Golf & Country Club.
Pablito Pádel (@pablito_padel_) es un coach y entrenador de pádel con presencia en redes sociales, especialmente Instagram y TikTok, que viaja a diferentes partes del mundo impartiendo clínicas, clases y compartiendo consejos técnicos.
Sus enseñanzas se enfocan principalmente en mejorar la técnica y estrategia de jugadores de todos los niveles, desde niños y jóvenes, hasta adultos mujeres y hombres de diferentes categorías.
Acciones de VISTAS Golf & Country Club para el desarrollo del pádel
Los directivos de VISTAS Golf & Country hicieron el anuncio a través de una Rueda de Prensa en las instalaciones del Club y aprovecharon para presentar las cuatro nuevas canchas de pádel techadas que fueron instaladas para el disfrute de los Miembros e Invitados del prestigioso club.
"Me siento muy contento y orgulloso de visitar la República Dominicana por primera vez, gracias a la invitación de este maravilloso y espectacular Club de VISTAS y ver el auge y desarrollo que ha venido teniendo el pádel en este hermoso país" dijo Pablito Pádel.
En la rueda de prensa estuvieron presentes el Presidente de VISTAS Golf & Country Club, señor Marcos Malespín, junto a su hija Gisselle Malespín, Pablito Pádel y los ejecutivos del Club, Víctor Gómez Casanova, Ricardo Natero y Fermín Castro.
- Para participar en las clínicas y clases personalizadas de pádel, los interesados pueden escribir al WhatsApp 829-421-8102.