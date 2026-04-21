Vistas Golf & Country Club presenta sus nuevas canchas de pádel techadas

Gisselle Malespín y Ricardo Natero junto a Pablito Pádel anunciando las clínicas y clases personalizadas en Vistas Golf & Country Club ( FUENTE EXTERNA )

El padelista español Pablo Navarro, mejor conocido como Pablito Pádel, estará en República Dominicana del 16 al 26 de Abril, ofreciendo clases particulares personalizadas y clínicas grupales e individuales, en Vistas Golf & Country Club.

Pablito Pádel (@pablito_padel_) es un coach y entrenador de pádel con presencia en redes sociales, especialmente Instagram y TikTok, que viaja a diferentes partes del mundo impartiendo clínicas, clases y compartiendo consejos técnicos.

Sus enseñanzas se enfocan principalmente en mejorar la técnica y estrategia de jugadores de todos los niveles, desde niños y jóvenes, hasta adultos mujeres y hombres de diferentes categorías.

Acciones de VISTAS Golf & Country Club para el desarrollo del pádel

Los directivos de VISTAS Golf & Country hicieron el anuncio a través de una Rueda de Prensa en las instalaciones del Club y aprovecharon para presentar las cuatro nuevas canchas de pádel techadas que fueron instaladas para el disfrute de los Miembros e Invitados del prestigioso club.

"Me siento muy contento y orgulloso de visitar la República Dominicana por primera vez, gracias a la invitación de este maravilloso y espectacular Club de VISTAS y ver el auge y desarrollo que ha venido teniendo el pádel en este hermoso país" dijo Pablito Pádel.

En la rueda de prensa estuvieron presentes el Presidente de VISTAS Golf & Country Club, señor Marcos Malespín, junto a su hija Gisselle Malespín, Pablito Pádel y los ejecutivos del Club, Víctor Gómez Casanova, Ricardo Natero y Fermín Castro.

Para participar en las clínicas y clases personalizadas de pádel, los interesados pueden escribir al WhatsApp 829-421-8102.