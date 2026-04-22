Esencia Naqueña presenta propuesta para el futuro del Club Naco

Héctor Gaud, al centro, encabeza la plancha número dos a las elecciones del Club Naco. ( FUENTE EXTERNA )

La plancha número dos para la presidencia del Club Naco, encabezada por Héctor Gaud, reafirmó su compromiso con una gestión transparente, eficiente y centrada en las necesidades reales de los socios.

Gaud explicó que la propuesta de Esencia Naqueña se fundamenta en tres pilares esenciales: alivio económico para los socios, fortalecimiento de las actividades deportivas y recuperación de los espacios sociales y culturales del club.

En un comunicado, Gaud explicó que entre sus principales compromisos se destaca la congelación de la cuota de membresía por dos años, una medida orientada a brindar estabilidad y previsibilidad a todos los miembros.

Asimismo, la plancha propone procurar precios justos en alimentos, bebidas y servicios, así como eliminar los cobros por inscripción y participación en actividades deportivas, facilitando el acceso al deporte para todos.

En el ámbito deportivo, la propuesta incluye la rehabilitación y readecuación de las áreas deportivas, la provisión de utilería completa en todas las disciplinas y el respaldo económico a los atletas que representen al club en competencias internacionales.

En materia de infraestructura, se contempla la construcción de un nuevo parqueo que mejore la organización y comodidad de los socios, así como la implementación de una unidad médica de emergencia con ambulancia, garantizando respuesta oportuna ante cualquier eventualidad.

La dimensión social y cultural también ocupa un lugar prioritario en esta propuesta. Se plantea la recuperación del teatro, el cine y la biblioteca del club, junto con la promoción de talleres artísticos en diversas disciplinas.

Además, se proyecta la creación de una banda juvenil de música del Club Naco y una sala de tareas para niños, fortaleciendo así el sentido de comunidad y apoyo familiar.

Igualmente, la plancha No. 2 contempla la habilitación de espacios adecuados para envejecientes y socios con condiciones especiales, promoviendo un club inclusivo y accesible para todos.

"Queremos un club más ordenado, más justo y mejor para todos. Nuestra propuesta es concreta, realizable y responde a lo que los socios vienen pidiendo desde hace tiempo", expresó Héctor Gaud.

Las elecciones se celebrarán el próximo domingo 26 de abril, y la plancha No. 2 invitó a todos los socios a participar activamente en este proceso, ejerciendo su derecho al voto.

Sobre Esencia Naqueña

Esencia Naqueña es una propuesta de gestión que busca rescatar los valores fundamentales del Club Naco, priorizando la transparencia, la eficiencia y el bienestar de todos sus socios.