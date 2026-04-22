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Samaná Bay Spring Regatta
Samaná Bay Spring Regatta

Celebrarán Samaná Bay Spring Regatta en Puerto Bahía

La actividad que permite descubrir Samaná desde el mar será celebrada el fin de semana del 1ero al 3 de mayo

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    Celebrarán Samaná Bay Spring Regatta en Puerto Bahía
    Celebrarán el Samaná Bay Spring Regatta en el fin de semana del 1ero al 3 de mayo (FUENTE EXTERNA)

    Samaná Bay Spring Regatta regresa del 1 al 3 de mayo de 2026 a Marina Puerto Bahía para una edición especialmente significativa: una década reuniendo a navegantes nacionales e invitados internacionales en una de las bahías más emblemáticas de la región.

    La actividad que está avalada por la Federación Dominicana de Vela, abre sus aguas a las categorías vela crucero y vela ligera, en un formato que combina deporte y comunidad, con una experiencia de destino diseñada para vivirse tanto dentro como fuera del agua.

    La Bahía de Samaná ofrece condiciones ideales para la vela: vientos consistentes, aguas protegidas y una geografía que exige lectura táctica en cada salida. Este equilibrio convierte el campo de regata en un escenario exigente y, al mismo tiempo, seguro para equipos con distintos niveles de experiencia.

    "El evento se ha ido consolidando como un espacio de encuentro para navegantes, con regatas emocionantes y un ambiente muy festivo", señala Ana Bancalari, directora de mercadeo de La Marina.

    Actividades complementarias durante el evento

    La programación en tierra también cobra protagonismo en esta edición.

    El sábado 2 de mayo, se presentará por primera vez un Regatta Village con visual directa al campo de regata, concebido como punto de encuentro para participantes, invitados y visitantes. Más de 12 boutiques artesanales conformarán un pop-up market, acompañado por DJ poolside durante toda la jornada.  

    A las 5:00 p.m. inicia el Après Sail, el momento de transición entre el mar y la tierra: un espacio social con dock games para regatistas y público general, acompañado por música en vivo.

    El domingo, tras el segundo día de competencia, la agenda culmina con el Awards Party en Ocean Club: premiación oficial y una noche de celebración que cierra el fin de semana de competencia.

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    "La regata es más de lo que ocurre en el agua; es cómo se vive cada momento del fin de semana", añadió Bancalari.

    Las inscripciones están abiertas para ambas categorías.

    Ficha técnica del evento 

    Evento: Samana Bay Spring Regatta 2026

    Fechas: 1 al 3 de mayo de 2026

    Sede: Marina Puerto Bahía, Bahía de Samaná, República Dominicana

    Categorías: Vela Crucero y Vela Ligera

    Aval: Federación Dominicana de Vela

    Inscripciones: Abiertas

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