Inefi y Odefar ponen en marcha "Escuelas en Movimiento"

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Educación Física (Inefi), Alberto Rodríguez Mella, junto a varios técnicos docentes del Observatorio Dominicano del Deporte (Odefar) y varios alumnos de la Escuela Santa Martha, en el barrio Las Flores, de Cristo Rey, tras poner en marcha el programa "Escuelas en Movimiento". ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Educación Física (Inefi) y el Observatorio Dominicano del Deporte (Odefar) pusieron en marcha el programa "Escuelas en Movimiento", una iniciativa orientada a transformar los hábitos de vida de miles de estudiantes dominicanos mediante la actividad física y la promoción de entornos escolares saludables.

La presentación del proyecto fue encabezada por el director ejecutivo del Inefi, Alberto Rodríguez Mella, en la Escuela Santa Martha, ubicada en la circunscripción 02 del Distrito Nacional, en el sector Las Flores de Cristo Rey.

Durante el acto, se destacó el valor de esta propuesta impulsada por un grupo de docentes liderados por Moisés Martínez, quien explicó sus objetivos.

"Es muy relevante porque esta propuesta incide directamente en la salud de la población. Su nombre lo expresa: Escuelas en Movimiento, para fomentar que las personas se mantengan activas desde la etapa primaria", señaló.

Acciones oficiales y alcance nacional de la iniciativa

Rodríguez Mella indicó que este plan, junto a las salas de psicomotricidad instaladas en 11 centros educativos del país, forma parte de los esfuerzos de la institución. Estas acciones se complementan con la construcción de techados escolares, la organización de eventos deportivos nacionales y la labor del director docente, Orlando Taveras.

Asimismo, informó que el Gobierno implementará esta propuesta en diez regionales del país y valoró la iniciativa de los tres maestros de la Escuela Santa Martha, donde se aplicó por primera vez.

"Este proyecto es significativo para el Inefi porque surge de maestros formados en nuestras universidades y del propio sistema educativo dominicano. No es una idea importada, sino creada por ellos mismos, lo cual es digno de resaltar", afirmó.

En ese sentido, destacó la preparación y el compromiso de los docentes, quienes van más allá de sus responsabilidades laborales.

De su lado, el profesor Moisés Martínez coincidió en que la inactividad física ha sido evidenciada en diversos estudios, por lo que esta propuesta busca incrementarla mediante el uso de herramientas de seguimiento en los estudiantes.

Más detalles

Este programa nacional de escuelas activas y saludables tiene como objetivo promover estilos de vida más dinámicos en niños, niñas y adolescentes, contribuyendo a su bienestar integral.

A través de jornadas de sensibilización, guías estudiantiles, gimnasios biosaludables, una aplicación móvil, materiales audiovisuales, retos semanales y otras actividades, se pretende integrar el ejercicio físico como parte habitual de la vida escolar.

Con la implementación de "Escuelas en Movimiento", ambas entidades reafirman su compromiso con el fomento de una cultura activa, impulsando no solo la salud física y mental, sino también un mejor rendimiento académico y la formación de ciudadanos más resilientes.

El Inefi y Odefar subrayaron que esta estrategia responde a una visión a largo plazo para fortalecer el deporte escolar y consolidar entornos educativos que favorezcan el desarrollo integral de la juventud dominicana.