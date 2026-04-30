MenaRD derrota a Daigo Umehara y coloca a República Dominicana en la cima del gaming mundial

Saul Leonardo Mena, conocido como MenaRD o "El Toro", venció 10-6 a la leyenda japonesa Daigo Umehara en un enfrentamiento de First to 10 (FT10) del videojuego Street Fighter 6.

El duelo se llevó a cabo durante el EVO Legends, un evento destacado de exhibición de alto nivel dentro del torneo Evolution Championship Series.

Tras una serie de rondas altamente competitivas, MenaRD demostró dominio, estrategia y fortaleza mental para cerrar el marcador.

Impacto de la victoria de MenaRD en la industria local

Con esta victoria, el dominicano no solo se consolida como el mejor jugador de Street Fighter 6 del mundo en la actualidad, sino que también marca un hito en la historia del juego al vencer a Umehara en este formato que es considerado de los más exigentes dentro de la comunidad competitiva.

El triunfo de MenaRD puede abrir oportunidades para el desarrollo de la industria local, atracción de inversión y creación de nuevas plataformas para jóvenes interesados en el gaming competitivo.

En un escenario históricamente dominado por potencias como Japón, Corea del Sur y Estados Unidos, el hecho de que un dominicano lidere la conversación global es una señal clara del potencial que existe en la región.