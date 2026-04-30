Inefi y Miderec rescatan club de boxeo y Cultural Samuel Santana en Capotillo

Momento de acción de la exhibición de boxeo en el Club Samuel Santana ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Educación Física (Inefi) y el Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec) unieron esfuerzos para rescatar el Club Deportivo y Cultural Samuel Santana, en el sector de Capotillo, mediante la entrega de un nuevo cuadrilátero y utilería deportiva especializada.

El acto fue encabezado por el director ejecutivo del Inefi, Alberto Rodríguez Mella, quien estuvo acompañado por los medallistas olímpicos Félix Díaz y Cristian Pinales.

La iniciativa busca impactar positivamente a más de 200 niños y adolescentes de entre 8 y 16 años, quienes ahora cuentan con guantes, protectores y un ring reglamentario para su formación.

Compromiso con el talento barrial

Rodríguez Mella destacó que esta intervención responde a una promesa institucional de dignificar el espacio donde entrenan los futuros boxeadores del país.

"Me llené de orgullo al saber la cantidad de boxeadores que han salido de aquí pese a no tener un ring; era nuestro deber instalarlo", afirmó el funcionario, al tiempo que anunció que el rescate del club también incluirá el acondicionamiento de áreas para tenis de mesa, ajedrez y taekwondo.

De su lado, Díaz y Pinales valoraron la gestión, señalando que el apoyo del Inefi a la niñez escolar, combinado con el seguimiento académico, es la clave para descubrir y potenciar nuevos talentos en diversas disciplinas.

Sobre el Club Samuel Santana

Con 46 años de historia, el Club Deportivo y Cultural Samuel Santana es un pilar fundamental en la barriada de Capotillo.

Fundado con la misión de ser un refugio de superación para la juventud, el centro ha superado décadas de precariedad para mantenerse como un semillero de atletas. Tras esta entrega, su presidente, Genaro Prenza, informó que la capacidad de atención del club subirá de 60 a más de 200 jóvenes deportistas.