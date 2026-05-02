Alex Zanardi, las múltiples vidas de un deportista idolatrado en Italia

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Alex Zanardi, fallecido el viernes a los 59 años, vivió varias vidas de deportista a alta velocidad: primero como piloto de automovilismo y, tras un gravísimo accidente en carrera, como campeón paralímpico en ciclismo, lo que le valió el reconocimiento y la adoración en Italia.

El que fuera piloto de Fórmula 1 rozó la muerte por primera vez en 2001, con un terrible accidente durante una carrera del campeonato IndyCar en el circuito alemán de Lausitzring, en el que perdió las dos piernas.

Aquel día, su monoplaza se paró en mitad de la pista tras un trompo y fue embestido por otro bólido lanzado a más de 300 km/h.

El impacto fue terrible y Zanardi perdió mucha sangre.

Un capellán acudió a darle la extremaunción. Su corazón se detuvo varias veces y volvió a latir. En el hospital de Berlín, el italiano fue operado quince veces.

"Cuando me desperté, no pensé en mis piernas. Pensé en la mitad de mí que quedaba", confesó, considerando que sus victorias posteriores en los Juegos Paralímpicos "empezaron allí, en la cama del hospital".

Tras dos experiencias discretas en Fórmula 1 (de 1991 a 1994, y luego un regreso en 1999 con Williams), el italiano había vuelto al CART, el campeonato norteamericano de monoplazas en el que había sido dos veces campeón (1997 y 1998).

- "Las piernas que tiemblan" -

Tres meses después de aquel accidente, hizo su primera aparición pública en Bolonia, la ciudad donde nació el 23 de octubre de 1966.

"Qué emoción, tengo las piernas temblando", bromeó entonces.

Esa manera de mirar al pasado con ligereza para centrarse en el futuro se convirtió en su leitmotiv, primero al volante de coches adaptados, pero pronto sobre su bicicleta adaptada, pedaleando con las manos.

En 2007, en su primera participación, termina cuarto en el maratón de Nueva York y piensa ya en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012.

De la capital británica se llevará dos medallas de oro (contrarreloj individual y prueba en línea), antes de otros dos títulos en 2016 en Rio (prueba en línea y relevos por equipos).

También conquistó dos platas y ganó varios maratones, entre ellos el de Nueva York en 2011.

Pero en junio de 2020 volvió a ser víctima de un accidente que podría haberle costado la vida, esta vez a los mandos de su bicicleta durante una carrera en la Toscana.

Operado de nuevo en varias ocasiones, nunca dejó de luchar, según han testificado los médicos que tuvieron que hacerse cargo de él.

De Zanardi se recordaba ante todo la sonrisa.

El día siguiente de ese accidente, esa sonrisa radiante ocupó la página entera de la portada de los diarios deportivos italianos, en lugar del fútbol, que poco a poco recuperaba protagonismo tras meses de parón por la pandemia de coronavirus.

- Mensaje del papa -

Italia profesaba un inmenso respeto a esta figura del deporte adaptado, diez veces campeón del mundo, invitado con frecuencia a los platós de televisión para compartir su fuerza y su entusiasmo.

"Por sus resultados y su carisma, cambió nuestra percepción de la discapacidad", escribió en 2020 La Gazzetta dello Sport.

Ese carisma y esa energía inagotable, Zanardi los puso al servicio del deporte y de las personas con discapacidad.

Además de programas de televisión y de su participación en el doblaje de la película de animación "Cars", escribió varios libros para dar a conocer su "regla de los cinco segundos": "Cuando lo hayas dado absolutamente todo, aguanta cinco segundos más. Es ahí donde los demás ya no pueden".

"A través del deporte, nos enseñaste a vivir una vida en primera línea, haciendo de la discapacidad una lección de humanidad", le escribió el papa Francisco en junio de 2020, tras su segundo accidente.

Un agradecimiento del pontífice argentino compartido por toda Italia y también más allá: "Gracias por haber dado fuerza a quienes la habían perdido".

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