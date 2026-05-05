Morín Jr. gana bronce en el Campeonato Concecabol de boliche 2da. Fuerza

Medallistas de la competencia individual del Campeonato Concecabol 2da. Fuerza que se celebra en el Sebelén Bowling Center ( FUENTE EXTERNA )

El bolichero dominicano Gregory Morín Jr. ganó la medalla de bronce en la competencia individual del Campeonato Concecabol de boliche, categoría 2da. Fuerza, que se celebra en el Sebelén Bowling Center de esta ciudad.

Morín Jr. terminó con un promedio de 215.42 en sus 12 juegos, detrás de Germanos Kurbaji (Venezuela), quien se llevó la medalla de oro con 2,600 pines derribados para un promedio de 216.67, y de Richard Arrioja (México), que finalizó con 2,596 pines y promedio de 216.33.

En el Festival de 2da. Fuerza, el campeón en sencillos fue el venezolano Alessandro Carbonere, quien coronó su actuación con 2,806 pines derribados y un promedio de 233.83, incluyendo un juego perfecto en el segundo juego de su segunda serie de seis juegos.

La plata correspondió también al venezolano Alejandro Álvarez, con promedio de 220.42, mientras que el bronce fue para Germanos Kurbaji (216.67).

Miramontes en femenino

Valeria Miramontes, de México, ganó la medalla de oro en la categoría femenina con promedio de 199.17. La plata fue para Alexandra Mosquera (Colombia), con 198.58, y el bronce para la también colombiana Laura López, quien derribó 2,331 pines en sus 12 juegos.

El mismo podio se repitió en ambas competencias, el Campeonato Concecabol y el Festival.

Falconi y De Alba en senior

Los mexicanos Claudia Falconi y José de Alba acapararon los honores en las competencias individuales de ambas competencias.

Falconi conquistó el oro con promedio de 196.67; la plata fue para la venezolana Alicia Marcano (195.33) y el bronce para Verónica Hernández (México), con 2,296 pines derribados y promedio de 191.33.

De Alba, por su parte, ganó la categoría senior con promedio de 209.42. La plata fue para Jesús Lecona (México), con 2,477 pines derribados y promedio de 205.42, y el bronce para Gilbert Peaspan (Venezuela), con 204.57.

Las competencias se estarán celebrando hasta el próximo jueves 7 de mayo.