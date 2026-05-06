García y Linares se quedan con el bronce en dobles del Concecabol

Olivia Linares (izq.) y Rosanna García (der.) ganadoras de la medalla de bronce en la competencia de parejas de la categoría Super Senior del Campeonato Concecabol Santo Domingo 2026. ( FUENTE EXTERNA )

La pareja integrada por Rosanna García y Olivia Linares logró la medalla de bronce en la competencia de dobles femeninos de la categoría super senior del Campeonato Centroamericano y del Caribe de Boliche (Concecabol), que se celebra en el Sebelén Bowling Center.

Las dominicanas terminaron la competencia con 1,997 pines derribados, detrás de las duplas de Maritza Vargas y Gloria Arango, de Colombia, que se quedaron con 2,072 pines, y de la pareja de Venezuela conformada por Rina Giménez y Ruth Arismendi, que finalizó con 2,032.

Meléndez y Arroyo en el Festival

Lisa Meléndez y Gary Arroyo se alzaron con la medalla de oro en la competencia de dobles femenina super senior con 2,185 pines derribados. La dupla boricua mostró consistencia a lo largo de las seis líneas, destacándose especialmente en la cuarta partida, donde marcaron 412, cifra clave para asegurar el primer lugar del podio.

La medalla de plata fue para Colombia, representada por Maritza Vargas y Gloria Arango, con 2,072 pines, mientras que el bronce correspondió a Venezuela, con la pareja integrada por Rina Giménez y Ruth Arismendi, quienes finalizaron con 2,032 pines y promedio de 169.33.

Venezuela domina en masculino

La pareja venezolana conformada por Luis Monrroy y Arturo Hernández se quedó con la medalla de oro en el dobles masculino super senior, con un promedio de 204.42.

La medalla de plata correspondió a México, representado por Francisco León y Francisco Martín, quienes terminaron con promedio de 201.67, manteniéndose en la pelea hasta el final. El bronce fue para la dupla venezolana integrada por Pedro Rancel y José L. Viscido, que finalizó con 2,359 pines derribados.

El festival presentó una variación en el podio de esta rama, con la medalla de bronce obtenida por los panameños Luis Vásquez y Marcos Saavedra, quienes terminaron con 2,316 pines.

La modalidad de dobles forma parte del calendario oficial del Concecabol Senior y Super Senior, que incluye además competencias en sencillos y equipos de cuatro jugadores.

Las competencias continuarán desarrollándose en las instalaciones del Sebelén Bowling Center hasta el jueves 7 de mayo.