Grupo Panorama transmitirá los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

El Grupo de Medios Panorama anunció este miércoles que transmitirá los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 a través de VTV Canal 32, Panorama 96.9 FM, el periódico Panorama y sus plataformas digitales, como parte de una alianza orientada a garantizar una cobertura amplia del evento deportivo regional.

La cobertura incluirá las ceremonias de apertura y clausura, así como la transmisión de múltiples competencias de las diferentes disciplinas contempladas en el calendario oficial de los juegos.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 se celebrarán del 24 de julio al 8 de agosto de 2026 en República Dominicana.

El presidente del Comité Organizador de Santo Domingo 2026, José Monegro, destacó la importancia de contar con una plataforma de comunicación que permita acercar el evento a toda la población, refiere una nota de prensa.

"Contar con una plataforma de comunicación sólida y comprometida es clave para el éxito de los juegos. Esta alianza con Grupo de Medios Panorama permitirá que la ciudadanía tenga acceso a una cobertura de calidad y que el evento alcance el nivel de visibilidad que merece", expresó.

De su lado, el presidente de Centro Caribe Sports, Luisín Mejía, afirmó que la transmisión contribuirá a fortalecer la proyección internacional del evento y a posicionar a Santo Domingo como sede de grandes competencias deportivas.

Mientras, el CEO de Grupo de Medios Panorama, Miguel Medina, calificó el proyecto como una apuesta país y aseguró que la empresa pondrá toda su estructura de medios al servicio de la difusión de los juegos."Para nosotros es un compromiso conectar a la población con este gran evento, proyectar el talento de nuestros atletas y contribuir a que el país viva los juegos en toda su dimensión", señaló Medina.

Medina subrayó que Grupo de Medios Panorama cuenta con una trayectoria consolidada en la transmisión de grandes eventos deportivos, destacando su reciente rol como titular de los derechos de transmisión del Clásico Mundial de Béisbol 2026, y otros eventos de gran alcance, organizados junto a la Federación Dominicana de Béisbol (Fedom).