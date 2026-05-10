Dajabón domina la Zona Cibao-Norte en el atletismo escolar

Competencia de campo y pista del atletismo escolar de Inefi en la zona del cibao ( FUENTE EXTERNA )

En una demostración de superioridad atlética, la delegación de la provincia Dajabón se alzó con el primer lugar de la división Cibao-Norte en el marco del Torneo Nacional de Atletismo Escolar Inefi 2026.

La justa que está avalada por la Federación Dominicana de Asociaciones de Atletismo (FDAA), tuvo como escenario la pista del complejo deportivo La Barranquita, en la "Ciudad Corazón".

Dajabón: Un dominio absoluto

Los atletas dajaboneros encabezaron el medallero general con un total de 58 preseas, dejando una brecha significativa frente a sus competidores.

El segundo lugar fue para la representación de Puerto Plata con 18 medallas, mientras que la provincia anfitriona, Santiago, completó el podio con 10 metales.

La jornada deportiva puso a prueba el talento juvenil en diversas modalidades de pista, así como en las disciplinas de salto largo, lanzamiento de jabalina y lanzamiento de bala.

Impacto en el desarrollo juvenil

La celebración de estas eliminatorias reafirma el compromiso del Inefi con el deporte escolar como eje transformador.

Estas competencias no solo funcionan como el principal semillero para captar futuros talentos del alto rendimiento en el país, sino que consolidan la formación de ciudadanos integrales mediante valores como la disciplina, la perseverancia y el trabajo en equipo.

Con este triunfo, Dajabón asegura una sólida representación para la siguiente etapa del certamen nacional, consolidándose como una potencia emergente en el atletismo escolar de la región norte.