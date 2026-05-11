Presidente Abinader encabeza entregan de pabellones deportivos en La Romana

El presidente Luis Abinader encabezó la entrega de las obras deportivas. ( FUENTE EXTERNA )

El presidente de la República, Luis Abinader, encabezó este lunes la entrega de cinco pabellones de entrenamientos del Centro Deportivo de La Romana. El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, lo acompañó en el acto.

La inversión de RD$53,724,353.12 dejó como nuevos los espacios que benefician la práctica de ocho disciplinas.

Este proyecto, realizado por el Ministerio de Deportes y Recreación (Miderec), contempla la intervención de aproximadamente 7,300 metros cuadrados, con el objetivo de ofrecer a la comunidad un espacio moderno, seguro y funcional.

En sus palabras, el ministro Cruz, destacó la importancia que tienen estos espacios para el movimiento deportivo de La Romana.

"Cuando nos reunimos con el presidente Abinader, de inmediato nos autorizó los fondos necesarios para que hoy estemos entregando como nuevos no solo uno, sino cinco pabellones para ocho diferentes disciplinas", expuso Cruz.

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Junto al presidente Abinader y el ministro Cruz estuvieron la gobernadora civil y provincial de La Romana, Ivelisse Mercedes Méndez; el alcalde Eduardo Kery Metivier; los diputados Eugenio Cedeño, Carlos Pérez, Wandy Bautista, Jacqueline Fernández y Amos Anglada, presidente de la Unión Deportiva de La Romana.

Asimismo, estuvo presente el inmortal del deporte y primer dominicano en jugar en la NBA, Alfred "Tito" Horford.

La nueva infraestructura incluye suministro y colocación de aluzinc completo y mantenimiento de estructura metálica, cambio de correa metálica dañada en el techo, reparación de baños públicos y baños para atletas, remozamiento de área de gimnasia y colocación de plataforma de madera, reparación de gradas.

También remozamientos de oficinas y servicios de federaciones y clubes, de cafeterías, del salón de combate (boxeo, lucha, taekwondo y judo), suministro y colocación de ring de boxeo, de tatamis para salón de taekwondo, asientos para gradas, impermeabilizante en área de techo, pintura general e instalaciones eléctricas generales.