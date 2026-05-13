La sargento Mayrení Pacheco conquista el oro en tiro de los Juegos Militares

La sargento Mayrení Pacheco Saldívar durante su participación en en las Olimpíadas Mundiales de Unidades SWAT y Fuerzas Especiales en Dubai. ( FUENTE EXTERNA )

La sargento de la Policía Nacional, Mayrení Pacheco Saldívar, se alzó con la medalla de oro en la categoría femenina de tiro con pistola durante los Juegos Deportivos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

La destacada actuación de la alistada generó la felicitación inmediata del director general de la institución, mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz.

"La actuación de la sargento Mayrení, miembro de las unidades élites Swat y Lince, de Operaciones Especiales, es otra demostración del alto nivel de preparación, disciplina y capacidad de la mujer policía dominicana", dijo el director de Deportes de la institución del orden Jacobo Mateo Moquete.

Pacheco Saldívar, quien pertenece a las unidades de élite Swat y Lince de Operaciones Especiales, demostró en el terreno su alto nivel de preparación táctica.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/13/whatsapp-image-2026-05-13-at-082919-1-467e8853.jpeg La Sargento Mayrení Pacheco Saldívar luego de recibir medalla de Oro en Tiro con Pistola Individual Femenino. Figuran el Mayor General Carlos Febrillet Rodríguez, Viceministro de Defensa para Asuntos Aéreos y el Coronel José Ivanigor Díaz, del Ejército República Dominicana y miembro de la Confederación Deportiva FA- PN y las cadetes de la Fuerza Aérea Año Florenzán Neder y Mateo Soto, medallas de Plata y Bronce respectivamente. (FUENTE EXTERNA)

El coronel Jacobo Mateo Moquete, director de Deportes de la Policía, resaltó que este triunfo es un reflejo de la disciplina, capacidad y el rol protagónico que desempeña la mujer en la uniformada actual.

La campeona posee una formación especializada en antiterrorismo y contrainsurgencia, y representó al país en las Olimpíadas Mundiales de Unidades SWAT en Dubái.

Detalles del torneo

La competencia se desarrolló en la Academia Policial de Hatillo, donde las cadetes de tercer año de la Fuerza Aérea de República Dominicana (FARD), Florenzán Neder y Mateo Soto, se quedaron con las medallas de plata y bronce, respectivamente.

En la modalidad por equipos, la Fuerza Aérea se llevó los máximos honores con la presea dorada, relegando a la Policía Nacional al segundo lugar con la plata, mientras que el Ejército de República Dominicana se conformó con el bronce.

Los atletas destacados recibieron sus galardones de manos del viceministro de Defensa para Asuntos Aéreos, mayor general Carlos Febrillet Rodríguez, junto al coronel José Ivanigor Díaz, miembro de la Confederación Deportiva Militar y Policial.