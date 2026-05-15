"Los Sabaleros" dominan torneo de pesca al Marlin Blanco.

Pedro Bennetti en plena acción en el Torneo de pesca del Marlin Blanco en Cabeza de Toro ( FUENTE EXTERNA )

El equipo "Los Sabaleros" liberó dos marlines blancos el primer día de competencias para salir al frente en la sexagésima edición del evento internacional que dio inicio este jueves bajo la dirección de John Adams y organizado por el Club Náutico de Santo Domingo.

Resultados y posiciones de los equipos en la competencia

El combinado boricua contó con la primera liberación en la vara de Pedro Benetti en la lancha Sea Wish y otra de Adrian González en "Antojo". El tercer integrante del equipo es Miguel Muntaner en la embarcación Ángela.

La segunda posición corresponde a "Los Pícaros", también con 600 puntos, e integrado por Darwin Santos, Luis Tomás Báez y José Gabriel Heinsen. El tercer puesto lo ocupa "Master Baitters", con 550 puntos. Los pescadores Alberto Regis (300 puntos), Luis R. García (250 puntos) y Franco Riera conforman el combinado.

Luego siguen "Los Referees", "Fundadores", "Los Mezclados", "San Juan Shopping" y "Spice Bee", con 300 puntos cada uno. La novena casilla es para "Los Rookies" con 200 puntos.

Desempeño individual y por embarcaciones

Pescadores

En el aspecto individual para pescadores categoría Club, Darwin Santos (Lisa), tiene la primera posición con 600 puntos. Luego siguen Ángel -Tito- Muntaner (Ángela), Jaime Barceló (Ayo), Rafael Isa (Lisa), Adrian González (Antojo), Claudio Espinal (Isabella), Jesús Montano (Ángela), Rafael Brenes (Spicy M) y Alberto Regis, en la lancha Ángela. Todos acumulan 300 puntos.

La categoría de pescadores Sonar tiene a Javier Ruiz, en Fresh Air, dominando a los demás con 550 puntos. Con 300 puntos aparecen Pedro Benetti (Sea Wish), Junior Acosta (Euphoria), Manny Olivo (Y-360) y Yadira Olivo, en la misma embarcación.

Lanchas

En Sonar domina "Y-360" con 600 puntos. La abordan Yadira Olivo, Manny Olivo, Enrique Maldonado y Gabriel Hernández. El segundo puesto es para Fresh Air (550 puntos), abordada por Faustino García, Víctor García, Javier Ruiz y Adonis Castillo.

La tercera casilla corresponde a Sea Wish, con 300 ´puntos. Esta lancha tiene a los pescadores Hiram Quiñones, Godfrey Franco, Franco Riera y Pedro Benetti.

En lanchas Club la "Lisa" ocupa el primer lugar con 900 puntos, gracias a dos liberaciones de Darwin Santos y otra de Rafael Isa. El tercer pescador del equipo es Antonio Pimentel.

Luego sigue Ángela (900 puntos), con los pescadores Tito Muntaner, Jesús Montano y Miguel Muntaner. La embarcación Isabella registra 500 puntos y en esta navegan Alfonso Khouri, William Bustillo y Claudio Espinal.

La justa se estará celebrando hasta el sábado 16 con la participación de pescadores de Puerto Rico, Venezuela, Estados Unidos, Islas Vírgenes, Italia y el anfitrión, República Dominicana. Las primeras horas del viernes marcaron el inicio de la segunda jornada. Un total de 18 piezas fueron liberadas el primer día entre las 23 lanchas participantes.