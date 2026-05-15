Celebran el Samaná Bay Spring Regatta en Samaná

Veleros Sunfish en la Samaná Bay Spring Regatta ( FUENTE EXTERNA )

El Samaná Bay Spring Regatta 2026 se celebró en la Bahía de Samaná, con sede en Marina Puerto Bahía, fortaleciendo el turismo náutico y deportivo en la región.

Durante el fin de semana del 8 al 10 de mayo, el evento reunió a más de 300 asistentes entre participantes e invitados, tomaron parte más de 45 regatistas/atletas en categorías de vela crucero y vela ligera.

El programa deportivo se desarrolló frente a la Marina de Puerto Bahía en la Bahía de Samaná, aprovechando las condiciones naturales que esta presenta: aguas protegidas y vientos favorables para la navegación, lo que permitió completar las pruebas previstas en ambas modalidades.

Los ganadores

Vela Crucero

? Monocasco:

? 1er Lugar: El Soplao - Capitán Igor Bordas

? 2do Lugar: Arpeggio - Capitán Manuel Jaklitsch

? Multicasco:

? 1er Lugar: Skudrett - Capitán Augusto González

? 2do Lugar: Valexis - Capitán Alexis Belanger

Vela Ligera

? Optimist:

? 1er Lugar: Alfonso Aguayo

? 2do Lugar: Lara Borojovich

? 3er Lugar: Ema Torres

? Velerista Destacado: Samuel Abréu

? Sunfish:

? 1er Lugar: Elvis Montesino

? 2do Lugar: Leslie Rodríguez

? 3er Lugar: Martina Olivares

? ILCA 6:

? 1er Lugar: Rodrigo Delgado

? 2do Lugar: George Vasquez

? 3er Lugar: Nicola Pignatti

? ILCA 7:

? 1er Lugar: Raúl Aguayo

? 2do Lugar: Jorge Abréu

? 3er Lugar: Sebastián Mera

En paralelo, la programación en tierra convirtió a Ocean Club en un punto de encuentro para tripulaciones, familias y visitantes, reforzando el carácter de “destino de regatta” con actividades abiertas y un ambiente social continuo durante todo el fin de semana.

Entre las actividades destacadas, el sábado se llevó a cabo el Regatta Village & Viewing Area en Ocean Club, con pop-up market y música poolside, mientras que el Après Sail Dock Games reunió a equipos de tripulaciones e invitados en dinámicas recreativas al cierre de la jornada en el agua.

El evento concluyó el domingo con la Awards Party amenizada por Joseph Miller y DJ Richard Szpilsman, donde se reconoció a los ganadores de las diferentes categorías y se celebró el cierre de la regata.

“Más allá de los resultados deportivos, esta edición confirma el valor de la regata como experiencia completa: navegación, comunidad y destino”, señaló Ana Bancalari, Directora de Marketing de la marina.

La organización agradeció el respaldo de la Federación Dominicana de Vela, así como el apoyo de aliados institucionales y marcas patrocinadoras que hicieron posible la realización del evento y su programación.