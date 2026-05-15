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Celebran el Samaná Bay Spring Regatta en Samaná

La actividad se celebró durante el fin del 8 al 10 de mayo en la bahía de Samaná

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    Celebran el Samaná Bay Spring Regatta en Samaná
    Veleros Sunfish en la Samaná Bay Spring Regatta (FUENTE EXTERNA)

    El Samaná Bay Spring Regatta 2026 se celebró en la Bahía de Samaná, con sede en Marina Puerto Bahía, fortaleciendo el turismo náutico y deportivo en la región.

    Durante el fin de semana del 8 al 10 de mayo, el evento reunió a más de 300 asistentes entre participantes e invitados, tomaron parte más de 45 regatistas/atletas en categorías de vela crucero y vela ligera.

    El programa deportivo se desarrolló frente a la Marina de Puerto Bahía en la Bahía de Samaná, aprovechando las condiciones naturales que esta presenta: aguas protegidas y vientos favorables para la navegación, lo que permitió completar las pruebas previstas en ambas modalidades.

    Los ganadores

    • Vela Crucero

    ?      Monocasco:

    ?      1er Lugar: El Soplao - Capitán Igor Bordas

    ?      2do Lugar: Arpeggio - Capitán Manuel Jaklitsch

    ?      Multicasco:

    ?      1er Lugar: Skudrett - Capitán Augusto González

    ?      2do Lugar: Valexis - Capitán Alexis Belanger

    Vela Ligera

    ?      Optimist: 

    ?      1er Lugar: Alfonso Aguayo

    ?      2do Lugar: Lara Borojovich

    ?      3er Lugar: Ema Torres

    ?      Velerista Destacado: Samuel Abréu

    ?      Sunfish: 

    ?      1er Lugar: Elvis Montesino

    ?      2do Lugar: Leslie Rodríguez

    ?      3er Lugar: Martina Olivares

    ?      ILCA 6: 

    ?      1er Lugar: Rodrigo Delgado

    ?      2do Lugar: George Vasquez

    ?      3er Lugar: Nicola Pignatti

    ?      ILCA 7: 

    ?      1er Lugar: Raúl Aguayo

    ?      2do Lugar: Jorge Abréu

    ?      3er Lugar: Sebastián Mera

    En paralelo, la programación en tierra convirtió a Ocean Club en un punto de encuentro para tripulaciones, familias y visitantes, reforzando el carácter de “destino de regatta” con actividades abiertas y un ambiente social continuo durante todo el fin de semana.

    Entre las actividades destacadas, el sábado se llevó a cabo el Regatta Village & Viewing Area en Ocean Club, con pop-up market y música poolside, mientras que el Après Sail Dock Games reunió a equipos de tripulaciones e invitados en dinámicas recreativas al cierre de la jornada en el agua.

    El evento concluyó el domingo con la Awards Party amenizada por Joseph Miller y DJ Richard Szpilsman, donde se reconoció a los ganadores de las diferentes categorías y se celebró el cierre de la regata.

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    “Más allá de los resultados deportivos, esta edición confirma el valor de la regata como experiencia completa: navegación, comunidad y destino”, señaló Ana Bancalari, Directora de Marketing de la marina.

    La organización agradeció el respaldo de la Federación Dominicana de Vela, así como el apoyo de aliados institucionales y marcas patrocinadoras que hicieron posible la realización del evento y su programación.

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