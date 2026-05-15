Inefi entrega techado en San Juan de la Maguana

Vista de la cancha mixta del moderno techado que el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI) le entregó al Politécnico San Miguel Fe y Alegría, en San Juan de la Maguana. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Educación Física (Inefi) inauguró este viernes un polideportivo techado en la región sur del país, resultando esta vez beneficiados los alumnos del Politécnico San Miguel Fe y Alegría, de San Juan de la Maguana.

La obra, que tiene un costo mayor a los 16 millones de pesos, se suma a los proyectos entregados en Capotillo, Elías Piña, Santiago de los Caballeros y San Pedro de Macorís durante los últimos dos años, período en el que Alberto Rodríguez Mella ha estado a cargo de la institución.

"Este no es sólo un centro deportivo. Es un centro de vida comunitaria que simboliza dignidad, esperanza y oportunidades para nuestra juventud", afirmó. "Gracias al respaldo decidido del presidente Luis Abinader y del ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, el deporte escolar es hoy una prioridad nacional."

De su lado, la gobernadora provincial de San Juan, Ana María Castillo, ponderó los beneficios que traerá la obra, no sólo para los estudiantes de la Escuela Fe y Alegría, sino también para toda la comunidad.

El director del Instituto Politécnico San Miguel Fe y Alegría, Kelvin Valenzuela, manifestó que la nueva edificación deportiva es un sueño hecho realidad; "y hoy es un día muy significativo para nuestros alumnos y la comunidad. Hoy celebramos mucho más que la inauguración de un bajo techo, también es la perseverancia, la esperanza y el cumplimiento de un sueño largamente esperado".

Características de la instalación

El polideportivo cuenta con una estructura con techo metálico de acero galvanizado tipo cerca, con columnas acopladas a base de hormigón y altura libre mínima de siete metros para todas las disciplinas.

Mientras que la cubierta es en láminas anticorrosivas tipo aluzinc, con sistema de fijación que amortigua vibraciones por viento.

Asimismo, cuenta con una cancha mixta de superficie acrílica antideslizante demarcada para baloncesto y voleibol, equipada con tableros profesionales y postes removibles, con iluminación LED industrial y sistema de drenaje con canaletas y bajantes para garantizar el uso continuo, incluso en temporada de lluvias.

También posee un área perimetral segura y accesos amplios que facilitan la circulación de estudiantes, docentes, visitantes y personas con movilidad reducida.

Impacto social y educativo

El polideportivo albergará clases de educación física, torneos escolares, entrenamientos de iniciación deportiva y eventos comunitarios y culturales que fortalecen el tejido social.

Con más de 1,500 alumnos en tanda extendida, la Escuela Fe y Alegría dispondrá ahora de un espacio de primer nivel para impulsar programas de baloncesto, voleibol, bádminton y deporte adaptado que el Inefi promueve en toda la geografía nacional.

Proyección de construcción de polideportivos

Rodríguez Mella subrayó que además de San Juan, se avanza en la remodelación de parques deportivos —como el de Pantoja— y en la construcción de estadios escolares en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, y Azua.

"Seguiremos, comunidad por comunidad y escuela por escuela, llevando deporte, dignidad y desarrollo a cada rincón del país", concluyó

Otras obras en San Juan

El Instituto Nacional de Educación Física remozó en el Centro Olímpico de San Juan los pabellones de judo (reconstrucción de las aceras perimetrales), boxeo, halterofilia, tenis de mesa, balonmano, taekwondo y karate, instalaciones que fueron utilizadas durante los X Juegos Escolares Deportivos Nacionales Barahona 2023.

En la gestión de Rodríguez Mella, la institución ha invertido más de 73 millones de pesos en el remozamiento de 31 canchas en igual cantidad de centros educativos del "Granero del Sur". Entre las beneficiadas están las escuelas Francisco del Rosario Sánchez, Mercedes Consuelo Matos, Sector Sureste y Padre Guido Gildea.

También están el Liceo Técnico Pedro Henríquez Ureña, los centros educativos Sabana Alta, Eduardo Beltré Luciano, Politécnico Vallejuelo, Hilario Puello Batista, entre otros.

Durante su recorrido por la región sur, Rodríguez Mella hizo entrega de una cancha remozada de baloncesto 3x3 en el Centro Educativo Parroquial Santa Lucía Virgen y Mártir, en Las Matas de Farfán donde los alumnos y profesores recibieron con beneplácito ese espacio de recreación.