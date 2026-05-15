Wings for Life World Run 2026 moviliza a cerca de 500 dominicanos

Sebastián Peña corrió 25.43 kilómetros en tributo a su hermana. ( FUENTE EXTERNA )

Alrededor de 500 dominicanos se dieron cita en el Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael María Moscoso para participar en Wings for Life World Run 2026, la carrera global que recauda fondos para la investigación de lesiones medulares.

La edición 2026 rompió el récord local de participación con 496 inscripciones, convirtiéndose en la más grande realizada hasta ahora en República Dominicana. Entre música, aplausos y mucha energía, corredores de todos los niveles, incluyendo participantes en sillas de ruedas, se unieron para correr por los que no pueden.

Lo vivido en Santo Domingo formó parte de un movimiento global que reunió a 346,527 corredores en 173 países, convirtiendo esta edición en la más grande en la historia del evento.

Gracias a la participación mundial, se recaudaron 9.2 millones de euros destinados íntegramente a investigaciones para encontrar una cura para las lesiones de médula espinal.

A diferencia de una carrera tradicional, Wings for Life World Run no tiene una meta fija. Los participantes corren hasta ser alcanzados por el "carrito virtual", una meta móvil que comienza a avanzar minutos después de iniciar la carrera.

Cada persona pone su propio límite y decide hasta dónde quiere llegar, convirtiendo la experiencia en un reto profundamente personal y colectivo al mismo tiempo.

Peña el que más distancia recorrió

El dominicano con la mayor distancia recorrida fue el joven Sebastián Peña, quien completó 25.43 kilómetros corriendo en honor a su hermana, nacida con una lesión medular, en una de las historias más emotivas de la jornada local.

Más que una carrera, Wings for Life World Run volvió a demostrar cómo el deporte puede movilizar comunidades enteras alrededor de una misma causa, conectando a miles de personas en todo el mundo bajo un mismo propósito: correr por quienes hoy no pueden hacerlo.