Fuentes: Nashville se perfila como la sede del Super Bowl de la NFL en el 2030

El nuevo estadio de los Tennessee Titans se perfila como el hogar del Super Bowl del 2030 ( FUENTE EXTERNA )

Se espera que Nashville sea nombrada la ciudad sede para el Super Bowl de 2030, informaron fuentes a Mike Garafolo e Ian Rapoport de NFL Network.

Los dueños de la NFL votarán durante la reunión de la liga de esta semana sobre la ubicación del Super Bowl LXIV.

Detalles confirmados sobre las sedes del Super Bowl 2027-2030

Esto marcaría la primera vez que Nashville y los Titans albergan el gran partido. El evento se llevaría a cabo en el nuevo Nissan Stadium, cuya inauguración está programada para 2027. El último evento importante de la NFL que organizó Tennessee fue el Draft de la NFL en 2019.

El Super Bowl LXI, programado para el 14 de febrero de 2027, se llevará a cabo en el SoFi Stadium en Inglewood, California. Atlanta será la sede del Super Bowl de 2028 en el Mercedes-Benz Stadium, mientras que el evento de 2029 se celebrará en Las Vegas.

La reunión de primavera de la NFL comienza este 19 de mayo en Florida.