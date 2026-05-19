Inefi entrega utilería deportiva en diversas provincias

El Inefi inició un proceso de entrega de utilería deportiva en diferentes centros educativos de todo el país. ( FUENTE EXTERNA )

El Instituto Nacional de Educación Física (Inefi) inició este martes –en Montecristi e Higüey– la entrega de utilería deportiva y kits para maestros en todas las regionales educativas del país.

Esta iniciativa, impulsada por el presidente Luis Abinader y el ministro de Educación, Luis Miguel Decamps, tiene como objetivo central transformar y elevar la calidad del deporte escolar y la educación física en la República Dominicana.

Las jornadas son encabezadas por el director ejecutivo del Inefi, Alberto Rodríguez Mella, y el subdirector general de esa institución descentralizada, Elvis Duarte, quienes hicieron entrega de los útiles deportivos en las regionales 13 (Montecristi) y 12 (Higüey), simultáneamente.

En la regional 13, se proveyó de equipamiento a las 10 escuelas localizadas en Monte Cristi, Dajabón y Loma de Cabrera, mientras que la regional 12 fueron beneficiados con utilerías deportivas 10 centros educativos de Higüey, El Seibo, Sabana de la Mar y Yuma.

Rodríguez Mella destacó que este extenso operativo busca consolidar la masificación de la actividad física en todos los planteles del territorio nacional.

Durante el acto de inicio a la gira nacional de entrega de utilería deportiva, se resaltó la trascendencia de dotar a los planteles escolares de las herramientas necesarias para el sano desarrollo de los jóvenes.

Asimismo, Rodríguez instó con firmeza a los niños y adolescentes a abrazar las disciplinas deportivas sin apartarse de la formación académica, señalando que la combinación de ambas es el motor fundamental para el crecimiento personal y social.

"Una de las mejores maneras de combatir la delincuencia y la criminalidad es incentivando la práctica del deporte en los centros educativos; por eso insistimos en que el deporte y la educación son la fórmula ganadora", afirmó.

De su lado, Elvys Duarte, luego de agradecer la presencia de las autoridades higueyanas, calificó de oportuna la entrega de utilerías deportivas, ya que en dicha localidad se estaban haciendo varios torneos deportivos y se necesitaba el equipamiento.

Reveló que el Inefi siempre estará de la mano con los maestros y profesores de educación física "para poder llevar lo mejor a nuestros niños, niñas y adolescentes, y que la fórmula ganadora ´Educación más Deporte´ es lo que mantendrá alejados a los jóvenes de las calles".

Próximas entregas

El Inefi, institución adscrita al Ministerio de Educación (Minerd), continuará con su gira de entrega de utilería, en la Regional 18 que cubre las comunidades de Jimaní y Duvergé.

El martes 4 de junio serán beneficiados centros educativos de la Regional 09 que comprende las ciudades de Mao, Esperanza y Santiago Rodríguez

El martes 11, el trabajo se trasladará a la Regional 03 donde impactará centros educativos de Azua, Ocoa, Nizao y Padre de las Casas.