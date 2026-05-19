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Cap Cana White Marlin
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Más de 30 lanchas participarán en el “Cap Cana White Marlin Tournament 2026”

Habrá dos categorías de competencia: Sonar y NO-Sonar

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    Más de 30 lanchas participarán en el “Cap Cana White Marlin Tournament 2026”
    Celebrarán durante el fin de semana el White Marlin Tournament (FUENTE EXTERNA)

    La edición 2026 del “Cap Cana White Marlin Tournament reunirá nuevamente a pescadores nacionales e internacionales.

    El clásico se desarrollará del 21 al 23 del corriente mes con más de 30 embarcaciones provenientes de Puerto Rico, Estados Unidos, República Dominicana, Cuba, Brasil, México, Italia y otros países que disfrutarán de un torneo que tendrá como especie principal el marlin blanco compitiendo en las categorías Sonar y No-Sonar.

    Habrá premios para los tres primeros lugares por lanchas en cada categoría (Mejor Barco), además de los reconocimientos a Mejor Pescador General, Mejor Dama, Mejor Junior y el “Overall Best Boat” del torneo.

    La justa cuenta con la dirección del boricua Salvador Egea y un Comité de Validación.

    Torneo de golf

    Se celebrará nuevamente un torneo amistoso de golf modalidad “Best Ball”, que se llevará a cabo el jueves 21 en la mañana en el campo de golf Punta Espada.

    Esta iniciativa busca fomentar la camaradería entre los participantes antes del inicio oficial del torneo de pesca.

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    • La premiación se realizará esa misma noche durante el evento de registro, reconociendo a los equipos que obtengan el primero, segundo y tercer lugar.
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