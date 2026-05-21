Matt Sttaford firma una extensión de contrato con los Rams

El actual MVP de la NFL, Matthew Stafford, firmó una extensión de contrato con los Rams de Los Ángeles, según anunció el equipo este jueves.

Se trata de un acuerdo por un año y 55 millones de dólares, dijeron fuentes a Adam Schefter de ESPN. Según los informes, el contrato del mariscal de campo estrella podría alcanzar hasta los 60 millones de dólares con incentivos.

A Stafford, de 38 años, le quedan ahora dos años y hasta 105 millones de dólares en su contrato.

Comenzará su temporada número 18 en la NFL con mayor seguridad financiera tras ganar su primer premio al MVP de la liga. Estuvo presente en el primer día del programa de temporada baja de los Rams en abril, luego de que ambas partes lograran avances significativos hacia una extensión.

Los Ángeles había reestructurado el contrato de Stafford en cada uno de los últimos dos años. Antes de esta extensión, su acuerdo estaba programado para expirar después de la temporada 2026.

El tres veces seleccionado al Pro Bowl se prepara para su sexta temporada con los Rams. Comenzó su carrera en la NFL con los Lions de Detroit en 2009. Stafford ayudó a guiar a los Rams al título del Super Bowl LVI junto al entrenador en jefe Sean McVay.

Rendimiento y trayectoria de Stafford en la NFL

Stafford, Dak Prescott, Joe Burrow y Josh Allen se encuentran entre los pasadores que ganarán salarios promedio de más de 50 millones de dólares la próxima temporada, según Over the Cap.

Los Ángeles utilizó recientemente la selección número 13 global en el draft de la NFL para elegir al mariscal de campo Ty Simpson.

Stafford no ha mostrado señales de perder el ritmo. El egresado de Georgia lideró la NFL la temporada pasada con 4,707 yardas aéreas y 46 touchdowns, frente a solo ocho intercepciones. Los Rams llegaron al Juego de Campeonato de la NFC antes de perder contra los Seahawks de Seattle.

Stafford ocupa el sexto lugar en la lista de todos los tiempos de la NFL en yardas aéreas en temporada regular con 64,516 yardas.